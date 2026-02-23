Desde el municipio destacan una reducción de siniestros y traumatismos severos vinculados a motociclistas. Atribuyen los resultados a mayores controles, fotomultas y programas de prevención como “Vale por un Casco”.

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, puso el foco en la seguridad vial y expuso cifras que muestran una baja sostenida en los accidentes de moto y en las lesiones más graves derivadas de estos siniestros.

Según detalló, los datos del Hospital Cullen reflejan que los accidentes de moto pasaron de 2.508 casos en 2023 a 2.105 en 2025, lo que representa una reducción del 19,1%. El impacto también se observa en los cuadros más severos: en la Unidad de Terapia Intensiva, los casos de trauma craneoencefálico descendieron de 136 en 2023 a 102 en 2025, una baja del 25%.

El intendente sostuvo que los resultados están vinculados a una intensificación de los controles y a nuevas herramientas implementadas durante este año. En 2025, el municipio incorporó fotomultas también para motociclistas y reflotó, después de varios años, el programa “Vale por un Casco”. A través de esa iniciativa, casi la mitad de los infractores optó por adquirir un casco en lugar de abonar la multa.

Ahora, la Municipalidad comenzó a aplicar una propuesta similar para los espejos retrovisores, una infracción que —según indicó— es incluso más frecuente que el no uso de casco.

En paralelo, las cifras oficiales muestran un aumento en la capacidad operativa del Estado local. Mientras que en 2024 se retuvieron 5.604 vehículos, en 2025 la cifra ascendió a 10.502. Además, se habilitó un nuevo depósito de vehículos retenidos en la zona de la Terminal de Ómnibus.

Cullen Terapia intensiva dia.jpg Accidentes de moto en Santa Fe: bajaron 25% las lesiones graves en la cabeza que requieren terapia intensiva José Busiemi/ UNO Santa Fe

“Cuando hablo de seguridad vial, no hablo desde un escritorio. Fui director del Hospital Cullen. Vi de cerca lo que dejan los accidentes viales: jóvenes que no vuelven a su casa, familias atravesadas para siempre por el dolor”, expresó Poletti, al remarcar que su compromiso con el tema está atravesado por su formación médica. “Cada decisión en materia de tránsito tiene un solo objetivo: cuidar la vida”, agregó.

“Estas cifras no nos alegran”, aclaró el intendente, al advertir que muchos de los casos están vinculados al consumo de alcohol al volante. En ese sentido, anticipó que continuarán los operativos y las campañas de concientización para promover un cambio de hábitos sostenido en el tiempo.

Poletti también subrayó que la seguridad vial debe abordarse como una política de salud pública. En ese marco, el municipio trabaja junto a la Agencia Provincial de Seguridad Vial en clínicas de conducción segura de motos, orientadas especialmente a trabajadores de aplicaciones y servicios de cadetería.

Además, destacó los resultados de las tareas comunitarias que se realizan en el barrio Vera Candioti y en el propio hospital Cullen, como parte de una estrategia integral que combina control, prevención y educación.

“A pesar de todo, siguen persistiendo conductas de riesgo que llevará tiempo modificar”, reconoció el mandatario, aunque remarcó que la reducción de los indicadores más críticos confirma que las decisiones adoptadas “salvan vidas”.

El 50% de los motociclistas opta por canjear la multa por la compra de un casco

En Santa Fe, casi la mitad de los motociclistas a los que se les secuestró la moto por no usar casco optó por canjear la multa por la compra de un casco reglamentario, según indicaron desde el Tribunal de Faltas Municipal.

Desde octubre hasta diciembre, fue notoria la evolución en la adhesión a la iniciativa: si al principio sólo una minoría aceptaba la opción de comprar un casco para evitar pagar la multa, hacia fines de año esa proporción se acercó al 50 por ciento. Funcionarios municipales destacaron que este cambio indica una mayor conciencia de los motociclistas sobre la importancia de protegerse y respetar las normas de tránsito.

El sistema combina este programa con el uso de cámaras y fotomultas habilitadas para motociclistas, que no solo detectan la falta de casco sino también otras infracciones frecuentes como cruce de semáforos en rojo, exceso de velocidad o ausencia de espejos retrovisores.

Desde el gobierno local insisten en que la estrategia no tiene un fin recaudatorio, sino preventivo: promover conductas responsables para evitar lesiones severas.