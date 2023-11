Alto Verde: alertan que el paraje "La Boca" podría quedar aislado del barrio por la crecida del Paraná

alto verde nota niño rio.jpg Alto Verde y el valle de inundación del río Paraná.

UNO Santa Fe dialogó con Claudio Monzón, referente de la Red Interinstitucional y social Alto Verde, quien al respecto de la situación indicó: "Veníamos alertando por qué no se realiza las obras de infraestructura de la costa, sabemos todas las consecuencias que se pueden producir. Las defensas del anillo de contención están desgastadas, desde el año 1994 que no hay refacciones, han pasado distintos gobiernos y no lo han hecho".

Concretamente, en La Boca lo que más aqueja es la calle ya que, por un lado, si llueve quedan varados porque se arman mini lagunas y ni el colectivo puede pasar. El puente peatonal de 100 metros de longitud sirve para comunicar el barrio costero en su extensión cuando sucede esto, aunque afirman que "también puede pasar un auto pero no pasa un colectivo", lo que conlleva a que haya más de 3.000 personas que viven en el paraje La Boca que vean complicadas su vida cotidiana.

"Hace unos tres meses venimos anticipando esto a las autoridades colocando notas, reclamos, etc., pero nunca pudieron llegar ni avisar desde defensa civil, no tenemos noticias de nada. En las reuniones de red lamentablemente no han participado más. Ahora tenemos un tiempo de transición de gobierno , pero nosotros tenemos metido en la cabeza de que se gobierna hasta el 10 de diciembre", subrayó.

Este lugar vendría a ser un pulmón del río que desemboca al canal de acceso. Sobre esto, Monzón indicó: "Eso en algún momento se va a cortar pero buscamos priorizar al vecino para que siga trabajando y haciendo su vida. Tampoco sabemos en que condiciones está el puente Peatonal que une al paraje La Boca porque hace muchos años que no hay un control, es un puente peatonal por lo que no debe pasar ningún auto, pero sin embargo algunos autos pasan".

alto verde.jpg

"La gente que viene de trabajar para con el auto en la Escuela Nº 533 y se tiene que ir caminando. Hay unos tres kilómetros para llegar a lo que es la rotonda del paraje La Boca, tienen que caminar una eternidad", continuó el referente del barrio.