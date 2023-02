Amra rechazó la propuesta salarial y anunció paro y movilización

Además del rechazo el gremio informó un paro de 24 horas para el jueves 2 de marzo en todo los hospitales, Samcos y Centros de Salud dependientes de la órbita provincial, donde estarán garantizadas las guardias mínimas y emergencias , ya que según manifiestan en el comunicado la oferta no abraca los pedidos de continuidad de pase a planta (monotributistas, contratos Covid y cualquier otra vinculación contractual); adhesión provincial al reclamo nacional ante AFIP de exención del pago de impuesto a las ganancias sobre suplementos; creación de suplemento por especialidad y concurso para jefaturas; cambios de escalafón y/o agrupamiento, entre otros temas.

Por otro lado a la medida de fuerza se le suma una movilización que se realizará el mismo 2 de marzo a las 10, en la sede del Ministerio de Salud provincial , en la intersección de Juan de Garay y 1 de Mayo, de nuestra ciudad.

Embed

Siprus va al paro

En la votación que se desarrolló hasta este lunes, los profesionales de la salud nucleados en Siprus definieron rechazar lo ofertado por el gobierno en la paritaria provincial. Irán a un paro de 48 horas los días miércoles 1 y jueves 2 de marzo.

"La votación expresa lo que planteamos tras la última reunión: el porcentaje de aumento, su cuotificación y no contemplar lo perdido en febrero, es insuficiente. Como lo es también no contemplar ninguno de los treinta puntos no salariales que expusimos como sindicato en la paritaria", expresó Diego Ainsuain titular de Siprus.

Desde el gremio exigen un salario mínimo de $282.000 para un profesional de la salud que trabaja 24 horas semanales, sin antigüedad ni adicionales. Además exigen el pase a planta de dos mil trabajadores/as, entre otras reivindicaciones. El paro provincial será sin asistencia y se anunciarán movilizaciones y actividades en las distintas regionales en las próximas horas.

• LEER MÁS: Comienza una semana marcada por el paro docente y la discusión paritaria en Santa Fe