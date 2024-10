Amsafé reclama la estabilidad laboral de 1.200 docentes y le pidió al gobierno "respeto por la paritaria"

El gremio de los docentes oficiales realizó la primera jornada de protesta en rechazo a la propuesta de incremento salarial. Rodrigo Alonso, secretrio General de Amsafé, apuntó: "La escuela pública no se fortalece con salarios de pobreza".

“Estamos llevando adelante la jornada de protesta en los 19 departamentos de la provincia. Esta jornada provincial de lucha la vamos a volver a repetir el 23 de octubre. Ha sido una resolución de nuestra asamblea provincial”, explicó Alonso.

Señaló que la protesta tiene como objetivo “estrechar lazos con la comunidad educativa” y abordar “las problemáticas que tenemos los trabajadores de la educación, que tienen que ver con el salario, lo previsional y las condiciones de trabajo”.

“La pelea que estamos llevando adelante los docentes tiene que ver con defender nuestros derechos, pero también con poder fortalecer la escuela pública. La escuela pública no se va a fortalecer con docentes que estamos con salarios por debajo de la línea de pobreza, no se va a fortalecer con docentes que tenemos que ir enfermos a trabajar”, enfatizó.

protesta de amsafe1.jpg Rodrigo Alonso, secretario General de Amsafé.

Un aspecto crucial de la jornada de protesta fue el reclamo por la convocatoria a concurso de titularización y traslado en los niveles inicial, primario y modalidad especial.

Alonso comentó: “Desde el año 2008 se lleva adelante de manera consecutiva. La llevó adelante el gobierno de Biner, de Bonfatti, de Lifschitz, de Perotti y ahora se ha discontinuado. A pesar de que en abril figuró en el acta paritaria, no se está convocando a concurso de titularización ni de traslado”.

“Estamos hablando de la posibilidad de que más de 1.200 compañeros puedan tener estabilidad laboral. Es fundamental, en esta etapa económica, que haya compañeros que puedan tener la estabilidad laboral”, añadió.

Alonso también criticó la decisión del gobierno de otorgar aumentos por decreto. “Lo que tiene que haber es un respeto por la paritaria. La paritaria no es respetada. ¿Cómo es una reunión paritaria? Saluda el ministro de Trabajo; el ministro de Economía pone una propuesta sobre la mesa, y cuando desde Amsafé le decimos «la queremos discutir», dicen: «Es la única propuesta que hay». No hay discusión. Eso no es paritaria”.

Recalcó que es necesario restablecer un vínculo a través de las paritarias técnicas, donde la voz de los trabajadores pueda ser escuchada y contemplada. “Entendemos que hay que reivindicar ese espacio que es el de la paritaria. Pero eso no se reivindica solamente con una convocatoria, sino también con la voluntad política de solucionar los problemas que tenemos los docentes. Al gobierno le falta voluntad política para solucionar los problemas que tenemos las trabajadoras y los trabajadores de la educación”.

Alonso concluyó afirmando que habrá otra jornada de protesta el 23 de octubre, además de múltiples actividades en los próximos días para expresar los reclamos de los trabajadores de la educación.

“Queremos que el gobierno nos deje de maltratar. Lo que queremos es que el gobierno escuche a los trabajadores; no nos puede tener de enemigos. Es necesario que los maestros, los profesores, nos puedan reivindicar salarialmente, laboralmente y también previsionalmente”, dijo.