El gremio docente presentó una nota formal para exigir la incorporación inmediata de la totalidad de los cargos directivos en todos los niveles y modalidades. Pidieron transparencia y equidad en el proceso de traslados y ascensos.

Amsafé reclamó la publicación de vacantes para el concurso de ascensos ante el Ministerio de Educación

En horas del mediodía de este miércoles, integrantes de la Comisión Directiva Provincial de AMSAFE , encabezados por su secretario general Rodrigo Alonso , se presentaron en la sede del Ministerio de Educación de la provincia para entregar una nota en la que reclamaron la publicación urgente de todas las vacantes correspondientes a cargos directivos del sistema educativo santafesino.

Según informó el gremio, el objetivo de la presentación es garantizar la transparencia y regularidad del proceso de traslados que se encuentra actualmente en curso, en defensa de los derechos laborales de los docentes.

En el texto entregado a las autoridades educativas, AMSAFE planteó que “resulta indispensable que dichas vacantes sean puestas a disposición de las y los trabajadores de la educación en forma completa, pública y oportuna, en cumplimiento de los principios de igualdad, equidad y publicidad de los actos administrativos que rigen en la función pública”.

El sindicato destacó además que la publicación total de las vacantes constituye la base sobre la cual se realizará el futuro Concurso de Ascenso a Cargos Directivos, y advirtió que “cualquier omisión o demora afectaría directamente el derecho de participación de cientos de docentes que han transitado el proceso de formación, evaluación y orden de mérito”.

La nota fue acompañada por un relevamiento provincial de vacantes realizado por AMSAFE, con datos aportados por las delegaciones departamentales y la conducción provincial.

Desde la entidad gremial señalaron que esta acción se enmarca en “la defensa colectiva de la carrera docente, la transparencia en los procedimientos y el pleno ejercicio de los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación”.