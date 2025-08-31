Uno Santa Fe | Santa Fe | anillo digital

Anillo Digital: confirmaron que "no hace multas" y es para "conteo y búsqueda de autos con pedido de captura"

La infraestructura de control vial ya opera en puntos estratégicos de la ciudad como la autopista Santa Fe–Rosario, la Ruta 168 y avenida Blas Parera.

31 de agosto 2025 · 08:58hs
El Anillo Digital “no hace multas

gentileza

El Anillo Digital “no hace multas, controla los accesos a la ciudad para mayor seguridad”

 

La Municipalidad de Santa Fe sigue con la puesta a punto del funcionamiento completo de los pórticos que conforman el Anillo Digital, infraestructura de control vial que ya opera en puntos estratégicos como la autopista Santa Fe–Rosario, la Ruta 168 y Blas Parera.

Ante las dudas de los ciudadanos, las autoridades salieron a aclarar que el sistema no tiene fines recaudatorios.

El secretario de Gobierno del Municipio, Sebastián Mastropaolo, aclaró que el sistema de control vial es para conteo y búsqueda de autos con pedido de captura, no para sancionar a los conductores. Luego, enfatizó que la principal función de esta infraestructura no es multar. “Con el Anillo Digital lo que queremos es establecer un anillo de contención, de conteo e ir en búsqueda de autos que tienen pedido de captura”, explicó el funcionario.

LEER MÁS: El anillo digital que controla el ingreso a Santa Fe ya mide la velocidad: ¿multas para los que superan los 60 km/h?

El sistema, que se vincula con el Centro de Monitoreo Municipal en la Estación Barranquitas, busca colaborar con el Ministerio de Seguridad aportando información sobre los vehículos que ingresan y egresan. “Captamos el dominio, la patente del vehículo, la procesamos, sabemos quién ingresa y quién egresa, pero no tiene ningún tipo de funcionalidad para sancionar con multas”, reiteró Mastropaolo.

Un llamado a la conciencia por la velocidad

Si bien el Anillo Digital no emite sanciones, el funcionario hizo un llamado a la conciencia de los conductores, especialmente en lo que respecta a la velocidad. “Estamos calibrando y buscando la eficiencia del sistema y queremos que se tome conciencia de la velocidad en la que se ingresa, porque muchas veces la gente no delimita cuál es zona urbana y cuál no es zona urbana”, sostuvo.

Mastropaolo recordó que el ingreso a la ciudad se hace, en la mayoría de los casos, a 60 km/h. “Vuelvo a recordar que esto no genera multas, no genera sanciones, así que transitemos con tranquilidad y obviamente conciencia al momento de ingresar a la ciudad”, concluyó.

anillo digital multas búsqueda autos velocidad
Noticias relacionadas
Ambiente: Provincia presentó su primer mapa de atropellamientos de fauna y define acciones para 5 tramos críticos prioritarios.

Presentaron en Santa Fe el primer mapa de atropellamientos de fauna: los cinco tramos críticos prioritarios

domingo pasado por agua en santa fe y con doble alerta por tormentas y lluvias fuertes

Domingo pasado por agua en Santa Fe y con doble alerta por tormentas y lluvias fuertes

La historia de Bruno Rodríguez, el santafesino que se convirtió en el primer ingeniero ciego recibido en la UTN

La historia de Bruno Rodríguez, el santafesino que se convirtió en el primer ingeniero ciego recibido en la UTN

La tormenta en la ciudad de Santa fe

Están vigentes dos alertas por lluvias y tormentas fuertes que abarcan a la ciudad de Santa Fe

Lo último

Insólito: una persona atravesó el túnel subfluvial Uranga - Sylvestre Begnis caminando

Insólito: una persona atravesó el túnel subfluvial Uranga - Sylvestre Begnis caminando

Torneo Oficial A2: será una semana con doble fecha

Torneo Oficial A2: será una semana con doble fecha

Torneo Oficial Prefederal: se viene el inicio de la segunda rueda

Torneo Oficial Prefederal: se viene el inicio de la segunda rueda

Último Momento
Insólito: una persona atravesó el túnel subfluvial Uranga - Sylvestre Begnis caminando

Insólito: una persona atravesó el túnel subfluvial Uranga - Sylvestre Begnis caminando

Torneo Oficial A2: será una semana con doble fecha

Torneo Oficial A2: será una semana con doble fecha

Torneo Oficial Prefederal: se viene el inicio de la segunda rueda

Torneo Oficial Prefederal: se viene el inicio de la segunda rueda

Santa Fe terminó séptimo en el Campeonato Argentino Sub 16

Santa Fe terminó séptimo en el Campeonato Argentino Sub 16

Argentina va frente a Brasil en un nuevo clásico por el título

Argentina va frente a Brasil en un nuevo clásico por el título

Ovación
Alpine y Gasly privaron a Colapinto de sumar su primer punto en Países Bajos

Alpine y Gasly privaron a Colapinto de sumar su primer punto en Países Bajos

El impactante declive de Christian Bernardi con la camiseta de Colón

El impactante declive de Christian Bernardi con la camiseta de Colón

Argentina va frente a Brasil en un nuevo clásico por el título

Argentina va frente a Brasil en un nuevo clásico por el título

Franco Colapinto se mostró crítico con la estrategia de Alpine

Franco Colapinto se mostró crítico con la estrategia de Alpine

Video: gran maniobra de Colapinto para superar a Gasly en el GP de Países Bajos

Video: gran maniobra de Colapinto para superar a Gasly en el GP de Países Bajos

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná