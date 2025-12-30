Uno Santa Fe | Santa Fe | joven

Apareció sana y salva Morena Pamela Davies, la joven buscada desde el 23 de diciembre

La joven de 25 años, que era intensamente buscada, se presentó voluntariamente en una comisaría de Mendoza. Confirmaron que se encuentra en buen estado de salud y no fue víctima de ningún delito.

30 de diciembre 2025 · 07:44hs
Morena Pamela Davies faltaba de su casa en la localidad de Alejandra

Morena Pamela Davies faltaba de su casa en la localidad de Alejandra, desde el pasado 23 de diciembre

Luego de varios días de intensa preocupación, Morena Pamela Davies, la joven de 25 años que era intensamente buscada desde el 23 de diciembre, apareció sana y salva en la provincia de Mendoza, según confirmaron fuentes oficiales.

La desaparición de la joven había activado un amplio operativo de búsqueda policial y judicial, luego de que su familia perdiera todo tipo de contacto con ella y radicara la correspondiente denuncia por paradero desconocido.

De acuerdo a la información brindada por las autoridades, Morena Pamela Davies se había trasladado en primera instancia a la ciudad de Reconquista, donde tenía previsto encontrarse con un joven al que conoció a través de una aplicación de mensajería. Con el correr de los días y ante la falta de comunicación, se puso en marcha el protocolo de localización de personas.

La denuncia fue realizada en la Comisaría Tercera de Alejandra, con intervención inmediata de la Fiscalía de Reconquista y de la Policía de Investigaciones (PDI) con base en Romang, que llevaron adelante distintas tareas investigativas y de rastreo.

En paralelo, familiares, vecinos y medios de comunicación impulsaron una amplia difusión del caso en redes sociales y plataformas digitales, publicando la imagen y los datos personales de la joven, lo que resultó clave para avanzar en la búsqueda.

Finalmente, Morena Pamela Davies se presentó de manera voluntaria en una dependencia policial de Mendoza, donde manifestó que el viaje fue realizado por decisión propia. Además, aclaró que no fue víctima de ningún delito ni se encontró vinculada a una situación de trata de personas.

Tras confirmar su identidad y constatar su buen estado de salud, las autoridades dispusieron el levantamiento oficial del operativo de búsqueda, llevando tranquilidad a su entorno familiar.

Año Nuevo colmado en la costa santafesina: no quedan cabañas disponibles

Crimen de Jeremías Monzón: las claves del nuevo sistema penal juvenil que marcarán el futuro de los implicados

Romina Gaetani denunció a su pareja por violencia de género

Licencia de conducir: nuevos horarios de atención para los trámites durante enero

Año Nuevo colmado en la costa santafesina: no quedan cabañas disponibles

Romina Gaetani denunció a su pareja por violencia de género

Licencia de conducir: nuevos horarios de atención para los trámites durante enero

Año Nuevo colmado en la costa santafesina: no quedan cabañas disponibles

Matías Vidoz, vicepresidente de Colón: "Queremos jugar a cancha llena y lo vamos a lograr"

Las Yaguaretés tienen plantel confirmado para afrontar el Circuito Mundial de Seven

Francisco Gerometta cambia de aire: Unión pierde una pieza y Mendoza aparece en el horizonte

La Copa Túnel Subfluvial repartirá $36 millones en premios y ya tiene fechas confirmadas

Las Yaguaretés tienen plantel confirmado para afrontar el Circuito Mundial de Seven

Colón avanzó para incorporar a un lateral derecho uruguayo

"Ganar tiempo es clave": Diego Colotto reveló la hoja de ruta del mercado de pases de Colón

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"