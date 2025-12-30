Apareció sana y salva Morena Pamela Davies, la joven buscada desde el 23 de diciembre

La joven de 25 años, que era intensamente buscada, se presentó voluntariamente en una comisaría de Mendoza. Confirmaron que se encuentra en buen estado de salud y no fue víctima de ningún delito.

Morena Pamela Davies faltaba de su casa en la localidad de Alejandra, desde el pasado 23 de diciembre

Luego de varios días de intensa preocupación, Morena Pamela Davies , la joven de 25 años que era intensamente buscada desde el 23 de diciembre , apareció sana y salva en la provincia de Mendoza , según confirmaron fuentes oficiales.

La desaparición de la joven había activado un amplio operativo de búsqueda policial y judicial , luego de que su familia perdiera todo tipo de contacto con ella y radicara la correspondiente denuncia por paradero desconocido .

De acuerdo a la información brindada por las autoridades, Morena Pamela Davies se había trasladado en primera instancia a la ciudad de Reconquista, donde tenía previsto encontrarse con un joven al que conoció a través de una aplicación de mensajería. Con el correr de los días y ante la falta de comunicación, se puso en marcha el protocolo de localización de personas.

La denuncia fue realizada en la Comisaría Tercera de Alejandra, con intervención inmediata de la Fiscalía de Reconquista y de la Policía de Investigaciones (PDI) con base en Romang, que llevaron adelante distintas tareas investigativas y de rastreo.

En paralelo, familiares, vecinos y medios de comunicación impulsaron una amplia difusión del caso en redes sociales y plataformas digitales, publicando la imagen y los datos personales de la joven, lo que resultó clave para avanzar en la búsqueda.

Finalmente, Morena Pamela Davies se presentó de manera voluntaria en una dependencia policial de Mendoza, donde manifestó que el viaje fue realizado por decisión propia. Además, aclaró que no fue víctima de ningún delito ni se encontró vinculada a una situación de trata de personas.

Tras confirmar su identidad y constatar su buen estado de salud, las autoridades dispusieron el levantamiento oficial del operativo de búsqueda, llevando tranquilidad a su entorno familiar.

