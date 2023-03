•LEER MÁS: Un feroz conflicto entre vecinos terminó con dos asesinatos, dos heridos graves y cuatro detenidos

Arroyo Aguiar: vecinos se manifestaron por la inseguridad y tras una violenta entradera

La entradera que terminó de hartar a los vecinos



La violenta entradera se produjo este domingo por la noche alrededor de las 21. Franco, uno de los moradores, dio a conocer cómo actuaron los delincuentes. Estos entraron por el quincho de la vivienda, cuando el hermano de Franco se encontraba haciendo un asado. Le pegaron un culatazo y luego terminaron de ingresar al lugar, donde redujeron al resto de los familiares y le pidieron plata. "Entraron a las piezas, revolvieron todo, buscaban dinero, oro. Estaban muy sacados. Y cuando escucharon que estoy llegando con el auto, ahí empezaron a gritar y se fueron. Entré y encontré a mi hermano y a mi cuñada reducidos en el piso, gritando que llamemos a la Policía, que nos vayamos de ahí", detalló.

Tras la entradera, la familia quedó impactada: "Se encuentran bien, estables. Mi abuela sufrió un pico de presión, mi mamá sufrió muchos golpes, le dieron varios culatazos con el arma en la cabeza. Y mi hermano tiene una contusión, le dieron algunos puntos porque le abrieron la cabeza. Estamos un poco más tranquilos pero muy conmocionados por el hecho, que se dio con una violencia inusitada para lo que es Arroyo Aguiar y cualquier tipo de entradera". "Estas dos personas entraron y lo primero que hicieron fue reducir a mi hermano con un golpe, nadie opuso resistencia, ni mucho menos. La verdad es que estamos todos muy shockeados con la situación", agregó.



Sobre la situación de inseguridad que se vive en la localidad, expresó: "No estamos sorprendidos porque hace un par de meses venimos con esto, nos sentimos consternados y dolidos frente a estos casos, sobre todo por la falta de acción y al ver que no existe un plan o estrategia, no hay políticas públicas de seguridad. Antes de la entradera a la señora, un grupo de vecinos pidieron reunirse con el presidente comunal y la comisaría. Hace más de dos meses no cae una bendita política pública de seguridad".

