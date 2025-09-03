Con la oficialización de las listas, Santa Fe se prepara para definir a sus representantes en la Cámara de Diputados en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.
Así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre en Santa Fe
La papeleta tendrá 16 columnas. Provincias Unidas, el armado de Maximiliano Pullaro, aparece cuarto. Fuerza Patria, sexto. La Libertad Avanza, noveno.
En esta ocasión, no habrá PASO y se renovarán 127, de las cuales 9 pertenecen a Santa Fe, de los 257 escaños totales del cuerpo legislativo.
La boleta única:
Los candidatos:
Fuerza Patria: encabezada por Caren Tepp, secundada por Agustín Rossi y con referentes como Alejandrina Borgatta, Oscar “Cachi” Martínez y Fernanda Gigliani.
Provincias Unidas: lleva en primer lugar a Gisela Scaglia, acompañada por Pablo Farias y Melina Giorgi, entre otros.
Frente Amplio por la Soberanía: con Carlos del Frade a la cabeza, seguido por Gabriela Sosa, Luciano Vigoni y Vanesa Oddi.
La Libertad Avanza: postula a Agustín Pellegrini, junto a Yamile Tomassoni y Juan Pablo Montenegro.
Igualdad y Participación: liderada por la actual diputada Agustina Donnet, acompañada por Damián Verzeñassi y Ana Narvaiz.
Coalición Cívica-ARI: con Eugenio Malaponte y María Inés Masino al frente de la boleta.
Republicanos Unidos: encabeza Luciano “Chano” Rossi, junto a Georgina Montalbano Bogey.
Defendamos Santa Fe: liderado por José Gaspar Lattuca, acompañado por María Noel Montenegro.
Compromiso Federal: lleva como primer candidato a Gabriel Chumpitaz, seguido por Polaca Latosinski y Federico Cutruneo.
Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U): postula a Franco Casasola y Carla Deiana en los primeros lugares.
Movimiento al Socialismo (MAS): encabezado por César Rojas Esquivel.
Política Obrera: con Marilin Gómez como primera candidata.
Partido FE: lista liderada por Pamela Ivana Perino.
Movimiento Independiente Renovador: con Juan Carlos Blanco en primer lugar.
Partido Autonomista: encabezado por Raimar Ataide da Costa.