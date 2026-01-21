Uno Santa Fe | Santa Fe | Asistencia Perfecta

Asistencia Perfecta: la Provincia abonará el premio de diciembre y el reconocimiento trimestral con una suba del 12%

El pago se realizará este jueves 22 de enero y alcanzará a casi 68.000 trabajadores de la educación por el premio mensual y a más de 49.000 por el reconocimiento trimestral. El programa tuvo una actualización general del 12%.

21 de enero 2026 · 14:56hs
Asistencia Perfecta: la Provincia abonará el premio de diciembre y el reconocimiento trimestral con una suba del 12%. Foto ilustrativa.

gentileza

Asistencia Perfecta: la Provincia abonará el premio de diciembre y el reconocimiento trimestral con una suba del 12%. Foto ilustrativa.

El Gobierno de la provincia de Santa Fe abonará este jueves 22 de enero un total de $17.255.601.964 correspondientes al Programa Asistencia Perfecta, que contempla una actualización general del 12%. El monto incluye tanto el premio mensual de diciembre de 2025 como el reconocimiento trimestral.

Del total a pagar, $8.464.345.048 corresponden al incentivo mensual de diciembre, mientras que $8.791.256.916 se destinan al premio trimestral, que también incorpora la actualización del 12% en la liquidación.

Según informó el Ministerio de Educación, 67.941 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares accederán al premio mensual de diciembre. Dentro de ese universo, 63.004 docentes no registraron inasistencias durante el último mes del año y 4.937 tuvieron solo una falta.

En cuanto al reconocimiento trimestral —que abarca octubre, noviembre y diciembre— serán 49.256 los trabajadores educativos beneficiados. De ese total, 44.082 no tuvieron ninguna ausencia y 8.174 registraron solo una inasistencia en el período evaluado.

Montos y ejemplos de cobro

El esquema de pagos establece diferencias según el cargo y el nivel de cumplimiento. Un docente con cargo directivo o de supervisión que no registró inasistencias ni en el mes ni en el trimestre cobrará un total de $525.025, mientras que un docente de hasta 352 puntos sin ausencias percibirá $262.695.

En detalle, un directivo o supervisor sin faltas recibirá $210.156 por diciembre y $314.869 por el trimestre; un docente de grado, $105.077 y $157.618; un docente de jornada completa, $157.618 y $236.426; y por hora cátedra, $7.007 y $10.509. En el caso de los asistentes escolares, los montos serán de $63.046 por el mes y $94.571 por el trimestre.

Para quienes registraron una sola inasistencia, los valores se reducen a la mitad. Así, un directivo o supervisor cobrará $105.078 en diciembre y $157.434 en el trimestre; un docente de grado, $52.539 y $78.809; en jornada completa, $78.809 y $118.213; por hora cátedra, $3.503 y $5.254. Los asistentes escolares percibirán $31.523 y $47.285, respectivamente.

Qué es el programa Asistencia Perfecta

Asistencia Perfecta es un incentivo mensual y trimestral destinado a premiar la asistencia regular del personal docente y no docente al aula. La iniciativa surgió como una política del Estado provincial orientada a reducir el elevado ausentismo que se registraba en el sistema educativo antes de su implementación.

Asistencia Perfecta diciembre aumento
Noticias relacionadas
cual es el estado de salud de la joven que quedo atrapada en una maquina empanadora

Cuál es el estado de salud de la joven que quedó atrapada en una máquina empanadora

Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe 

Pullaro tras la difusión del video de Jeremías Monzón: "La ley tiene que adaptarse a la nueva criminalidad"

Vacaciones seguras

Vacaciones seguras: recomendaciones para comprar paquetes turísticos en sitios confiables

La familia de Jeremías Monzón pidió no viralizar el video que muestra el momento de su muerte

Difusión del video de la muerte de Jeremías Monzón: la familia pide que no se viralice y buscan al responsable

Lo último

La búsqueda del central zurdo en Colón, una tarea cada vez más compleja

La búsqueda del central zurdo en Colón, una tarea cada vez más compleja

En Davos, Trump criticó el rumbo de Europa y aseguró: Ninguna nación puede proteger Groenlandia, salvo Estados Unidos

En Davos, Trump criticó el rumbo de Europa y aseguró: "Ninguna nación puede proteger Groenlandia, salvo Estados Unidos"

Milei en Davos: El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo

Milei en Davos: "El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo"

Último Momento
La búsqueda del central zurdo en Colón, una tarea cada vez más compleja

La búsqueda del central zurdo en Colón, una tarea cada vez más compleja

En Davos, Trump criticó el rumbo de Europa y aseguró: Ninguna nación puede proteger Groenlandia, salvo Estados Unidos

En Davos, Trump criticó el rumbo de Europa y aseguró: "Ninguna nación puede proteger Groenlandia, salvo Estados Unidos"

Milei en Davos: El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo

Milei en Davos: "El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo"

Todo lo que el hincha de Unión debe saber para el debut ante Platense en el 15 de Abril

Todo lo que el hincha de Unión debe saber para el debut ante Platense en el 15 de Abril

El femicida César Muga se quitó la vida en la cárcel de Coronda: se ahorcó en su celda

El femicida César Muga se quitó la vida en la cárcel de Coronda: se ahorcó en su celda

Ovación
Matías Tagliamonte se despidió de Unión con un emotivo mensaje

Matías Tagliamonte se despidió de Unión con un emotivo mensaje

Colón preguntó y el hincha respondió: Pier Barrios fue la figura ante Miramar Misiones

Colón preguntó y el hincha respondió: Pier Barrios fue la figura ante Miramar Misiones

¿Casualidad o estrategia? Unión deja pistas y la nueva camiseta empieza a hablar

¿Casualidad o estrategia? Unión deja pistas y la nueva camiseta empieza a hablar

Colón volvió a sonreír en el Roque Otrino y cortó una racha adversa ante Santa Paula

Colón volvió a sonreír en el Roque Otrino y cortó una racha adversa ante Santa Paula

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"