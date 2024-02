Asoem criticó duramente el convenio para que personal de la GSI patrulle las calles junto a la Policía

"No estamos de acuerdo porque los trabajadores municipales de la GSI tienen una política de aproximación al conflicto, no están incluidos en el conflicto", sostuvo Juan Medina, referente de Asoem.

Ante esta noticia, fue el referente máximo de Asoem, Juan Medina, quien criticó duramente la medida. "Decimos que no. No estamos de acuerdo con una decisión arbitraria y unilateral de la municipalidad de Santa Fe. No estamos de acuerdo porque los trabajadores municipales de la GSI tienen una política de aproximación al conflicto, no están incluidos en el conflicto. Si tenemos un policía en una ronda de la GSI y sucede una balacera, el trabajador municipal está expuesto a una situación para la cual no está facultado", manifestó Medina.

“Fue una decisión arbitraria, sin diálogo en la paritaria local con el sindicato de Asoem", expresó Medina y continuó agregando: "Además, tenemos casi el 70 por ciento de las camionetas de la GSI rotas y están hablando de patrullar la ciudad".

"Claramente es una decisión tomada a la ligera. Igual que el debate de las pistolas Taser, que no tiene nada que ver con el empleo municipal. La facultad de la seguridad en la sociedad la tiene la provincia y no la municipalidad. Hay que empezar a pisar un poco sobre la tierra. La sociedad necesita que se le solucionen los problemas, pero no de forma mágica, si no real”, finalizó el Secretario General de Asoem.