Uno Santa Fe | Santa Fe | Assa

Assa ultima detalles para la adjudicación de la obra de renovación del colector cloacal debajo de Bulevar

La construcción se trata de un sistema de última generación que reduce el impacto ambiental, evita aperturas de pavimento a “cielo abierto” y reduce costos, según expusieron desde Assa.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

6 de agosto 2025 · 20:35hs
Assa ultima detalles para la adjudicación de la obra de renovación del colector cloacal debajo de Bulevar

Avanzan los trámites administrativos para la adjudicación de una obra clave en la ciudad de Santa Fe, que implica la renovación del colector cloacal principal ubicado bajo el bulevar. Desde Aguas Santafesinas (Assa) indicaron a UNO Santa Fe que se está diagramando todo para la adjudicación de la obra.

Con una inversión superior a los 21 mil millones de pesos, esta intervención utilizará una técnica innovadora que promete minimizar el impacto ambiental y las molestias para los vecinos, al tiempo que moderniza una infraestructura vital para el sistema de saneamiento urbano. Se está avanzando en todo lo que tiene que ver con trámites administrativos para luego poder adjudicar la obra.

Una obra inédita

En lo que respecta a la novedosa obra que se ejecutará en el conducto cloacal principal que atraviesa el bulevar, la inversión total prevista para la ciudad de Santa Fe es de más de $21 mil millones. La principal novedad pasa por la moderna técnica que se utilizará para renovar el colector general de cloacas que atraviesa todo bulevar, desde el club Unión -en el extremo oeste- hasta Regatas -al este-.

Se trata de un sistema de última generación que reduce el impacto ambiental, evita aperturas de pavimento a “cielo abierto” y reduce los costos, según expusieron desde Assa.

Detalles de la obra de Assa

El encamisado del colector es una técnica no invasora para renovar las tuberías con la introducción de un conducto flexible interior, que posteriormente se rigidiza con un tratamiento de “curado” y sellado. Se introduce una manga impregnada con resinas, que luego se expande mediante la inyección por dentro de aire a presión, copiando la superficie de la tubería existente.

La ventaja de este método no destructivo es permitir al revestimiento ser introducido en el conducto por las entradas existentes de manera más simple y rápida que los otros métodos de reparación tradicionales. Terminada la inserción, la resina es polimerizada mediante la aplicación de un tren de luces ultravioletas por el interior de la manga. Este tren de luces se desplaza a una velocidad constante con un proceso supervisado y regulado desde un panel de control del dispositivo de tratamiento ultravioleta.

Al finalizar se obtiene un nuevo conducto estructural de características mecánicas excepcionales y notable resistencia a los agentes químicos.

Respecto a los inconvenientes que este frente de obra generará en la circulación por una arteria troncal como es el bulevar, desde Assa aseguraron que la innovadora técnica que se aplicará reducirá a pocas semanas cada intervención y que se irán haciendo por tramos, iniciando por 9 de julio y continuando por Urquiza.

Assa Aguas Santafesinas colector cloacal obra
Noticias relacionadas
El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó este martes que la propuesta salarial será semestral.

La propuesta de incremento salarial para los estatales será semestral: "Vamos a hacer el mayor esfuerzo", dijo Pullaro

Explosión en la ciudad de Tostado

Fuerte explosión en Tostado: "Fue una detonación de una forma que no estábamos acostumbrados", dijo uno de los bomberos que trabajó en el lugar

pullaro, sobre las elecciones nacionales de 2027: de este grupo de gobernadores va a salir un presidente

Pullaro, sobre las elecciones nacionales de 2027: "De este grupo de gobernadores va a salir un presidente"

Controles de tránsito en la ciudad de Santa Fe

Las multas en la ciudad de Santa Fe tienen nuevos valores desde el pasado 1 de agosto

Lo último

Interna del PJ santafesino por las elecciones de octubre: el perottismo se presentó en la Justicia electoral

Interna del PJ santafesino por las elecciones de octubre: el perottismo se presentó en la Justicia electoral

Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño

Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño

Suben la estimaciones de inflación para julio y agosto, según analista que releva el BCRA

Suben la estimaciones de inflación para julio y agosto, según analista que releva el BCRA

Último Momento
Interna del PJ santafesino por las elecciones de octubre: el perottismo se presentó en la Justicia electoral

Interna del PJ santafesino por las elecciones de octubre: el perottismo se presentó en la Justicia electoral

Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño

Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño

Suben la estimaciones de inflación para julio y agosto, según analista que releva el BCRA

Suben la estimaciones de inflación para julio y agosto, según analista que releva el BCRA

Este jueves jura la reemplazante de Locomotora Oliveras en la Convención Constituyente

Este jueves jura la reemplazante de Locomotora Oliveras en la Convención Constituyente

La paradoja del mercado automotor: cae la producción nacional, pero suben las ventas de cero kilómetro

La paradoja del mercado automotor: cae la producción nacional, pero suben las ventas de cero kilómetro

Ovación
Jerónimo Dómina rompió el silencio en Unión: Todo lo que se dice es falso

Jerónimo Dómina rompió el silencio en Unión: "Todo lo que se dice es falso"

Madelón se la juega en Unión: De esta jungla por la permanencia hay que salir vivos

Madelón se la juega en Unión: "De esta jungla por la permanencia hay que salir vivos"

El presidente de Unión Luis Spahn apuntó contra un club de Primera División

El presidente de Unión Luis Spahn apuntó contra un club de Primera División

La reserva Colón no tuvo precisión y empató en Santa Fe ante Defensa

La reserva Colón no tuvo precisión y empató en Santa Fe ante Defensa

El caso Dómina expone una polémica política salarial de Unión

El caso Dómina expone una polémica política salarial de Unión

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música