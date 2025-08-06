Assa ultima detalles para la adjudicación de la obra de renovación del colector cloacal debajo de Bulevar

La construcción se trata de un sistema de última generación que reduce el impacto ambiental, evita aperturas de pavimento a “cielo abierto” y reduce costos, según expusieron desde Assa.

Avanzan los trámites administrativos para la adjudicación de una obra clave en la ciudad de Santa Fe, que implica la renovación del colector cloacal principal ubicado bajo el bulevar. Desde Aguas Santafesinas ( Assa ) indicaron a UNO Santa Fe que se está diagramando todo para la adjudicación de la obra.

Con una inversión superior a los 21 mil millones de pesos, esta intervención utilizará una técnica innovadora que promete minimizar el impacto ambiental y las molestias para los vecinos, al tiempo que moderniza una infraestructura vital para el sistema de saneamiento urbano. Se está avanzando en todo lo que tiene que ver con trámites administrativos para luego poder adjudicar la obra.

Una obra inédita

En lo que respecta a la novedosa obra que se ejecutará en el conducto cloacal principal que atraviesa el bulevar, la inversión total prevista para la ciudad de Santa Fe es de más de $21 mil millones. La principal novedad pasa por la moderna técnica que se utilizará para renovar el colector general de cloacas que atraviesa todo bulevar, desde el club Unión -en el extremo oeste- hasta Regatas -al este-.

Se trata de un sistema de última generación que reduce el impacto ambiental, evita aperturas de pavimento a “cielo abierto” y reduce los costos, según expusieron desde Assa.

Detalles de la obra de Assa

El encamisado del colector es una técnica no invasora para renovar las tuberías con la introducción de un conducto flexible interior, que posteriormente se rigidiza con un tratamiento de “curado” y sellado. Se introduce una manga impregnada con resinas, que luego se expande mediante la inyección por dentro de aire a presión, copiando la superficie de la tubería existente.

La ventaja de este método no destructivo es permitir al revestimiento ser introducido en el conducto por las entradas existentes de manera más simple y rápida que los otros métodos de reparación tradicionales. Terminada la inserción, la resina es polimerizada mediante la aplicación de un tren de luces ultravioletas por el interior de la manga. Este tren de luces se desplaza a una velocidad constante con un proceso supervisado y regulado desde un panel de control del dispositivo de tratamiento ultravioleta.

Al finalizar se obtiene un nuevo conducto estructural de características mecánicas excepcionales y notable resistencia a los agentes químicos.

Respecto a los inconvenientes que este frente de obra generará en la circulación por una arteria troncal como es el bulevar, desde Assa aseguraron que la innovadora técnica que se aplicará reducirá a pocas semanas cada intervención y que se irán haciendo por tramos, iniciando por 9 de julio y continuando por Urquiza.