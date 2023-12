Asumió la nueva jefa de la Unidad Regional I: "Vamos a estar presentes en todos los barrios"

De cara a las manifestaciones del miércoles, la ministra de Capital Humano ratificó: "El que corta, no cobra"

Durante la ceremonia, Coudannes expresó: “Margarita Romero fue elegida como jefa de la Unidad Regional I porque es una persona que, tanto el gobernador como el ministro, entienden que tiene la capacidad y el carácter para dirigir con órdenes muy firmes y claras al personal de la Policía de la provincia de Santa Fe”.

La funcionaria agregó que están sumando caminantes en todo el territorio, y sumó: “Estamos recuperando los móviles, las motos, los autos y las camionetas. Ya se ve un gran cambio, ahora hay presencia policial en las calles”.

Jefa de URI Margarita Romero 2.jpg Asumió Margarita Romero como Jefa de la Unidad Regional I, Departamento La Capital gobierno provincia de Santa Fe

Experiencia

Margarita Romero cuenta con una larga trayectoria en la policía provincial, destacando su paso a cargo de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), Policía de Acción Táctica (PAT) y jefa de los departamentos Rosario, San Lorenzo y Coronda.

Tras asumir el nuevo cargo, Romero indicó: "Llego con una nueva impronta, a hacer muchos cambios, de acuerdo a lo que me solicitó el ministro de Justicia y Seguridad y vamos a seguir presentes en todos los barrios y principalmente en las zonas comerciales, donde hay mayor afluencia de personas y para que estén todos los comerciantes y vecinos más tranquilos”.

“No soy una desconocida. Soy oriunda de la ciudad de Recreo y no me he desconectado, tengo toda mi familia y amigos acá. Sabemos que la situación está complicada por lo que vengo a poner una impronta y un nuevo cambio, en días van a ver nuevos resultados”, agregó.

La oficial se refirió a las acciones implementadas por el gobernador para contar con mayor presencia policial en las calles santafesinas: “Por 90 días paralizaron todas la actividades administrativas y se sacaron a los oficiales a las calles con una nueva dinámica, con más presencia y para dar respuesta a la gente”.

De la ceremonia también participaron el subsecretario de Coordinación Operativa, Roque De Lima; el subjefe de Policía, Daniel Filchel, el jefe de la plana mayor, Hernán Ferrero, y el subjefe de la Unidad Regional I, Rodolfo Grimalt.

