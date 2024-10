ATE aceptó en disconformidad la propuesta salarial de la provincia con un aumento del 12% en tres tramos

Delfor, sobre el aumento acordado

Tras la asamblea de ATE se expresó el secretario general del gremio, Marcelo Delfor, quien afirmó: "El próximo viernes nos convocaron a reunión de paritaria técnica, donde expondremos temas que esperemos que se resuelvan. Resolvimos el estado de asamblea y no descartamos acciones gremiales en lo que queda del año si el Gobierno no avanza con los temas previstos en paritaria técnica".

asamblea Ate.jpg

Entre estos temas que reclama el gremio, Delfor enumeró "el reconocimiento de funciones en cuanto a contratados, lo relacionado a cambios de agrupamiento, remplazos, titularizaciones, etc. Si no se ponen fecha a resolver estas cuestiones no descartamos acciones gremiales".

Jubilados

Delfor subrayó que "se resolvió que el aumento no se cobrará por planilla complementaria sino con el salario del mes de octubre, con un 6% de aumento con base al salario de septiembre. Otra cuestión a rescatar es que este 12% impactará en el aguinaldo".

En relación a los jubilados, Delfor expresó que "se debe aplicar la nueva ley de reforma previsional que a pesar del rechazo que planteamos lo que dice la ley es que a los 60 días del acuerdo debe pagarse a los jubilados y pensionados. Esa discusión queremos dar y nos reuniremos con los titulares de la Caja porque a nuestra interpretación si son 60 días debería cobrarse con el salario de noviembre, hay otras interpretaciones que dicen que es con el salario de diciembre, esperamos claridad".