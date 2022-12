Atentados en Rosario: Perotti criticó a "los que visitan Santa Fe pero no actúan cuando toca"

“ Hay que seguir con la firmeza que requiere enfrentar un problema estructural al que muchas veces se quiso minimizar u ocultar. No hay vuelta atrás y el número de operativos, allanamientos, detenciones y secuestros de armas es récord en la provincia de Santa Fe. Es lo que tenemos que continuar y hay que poner mucho más en todos los niveles ”, remarcó Perotti en diálogo con el equipo de Radiópolis.

Omar Perotti sobre el ataque a Televisión Litoral: "Que haya detenidos es señal de que no hay impunidad"

Con respecto al fortalecimiento de la estructura federal en el territorio santafesino, el mandatario remarcó dos cuestiones prioritarias. Por un lado la llegada de más agentes de seguridad y recursos tecnológicos. “Es fundamental la unidad de acción, si se suma tecnología y más presencia, podemos garantizar una mayor instancia de prevención”, analizó.

Consultado sobre si hay un número estipulado de la cantidad de agentes necesarios para poder avanzar con estas tareas de prevención, Perotti sostuvo que “el número deseable es como mínimo de 500 efectivos más”.

Omar perotti.jpg UNO Santa Fe

“Nosotros estamos sumando 700 (policías provinciales) a Rosario, es una de las incorporaciones más importantes de los últimos tiempo para ganar presencia en la prevención, sobre todo en los delitos predatorios”, adelantó el gobernador.

Pero por fuera de los agentes federales el gobernador también insistió con el reclamo de fortalecer la Justicia dentro del territorio santafesino. “En esto quiero destacar que todos los legisladores de Santa Fe se pusieron de acuerdo en un proyecto común. Pero no consiguieron que sus bloques mayoritarios le den la importancia que cuando vienen al territorio dicen que le dan”, lamentó.

Sobre esto mismo profundizó: “Hay que desnudar que todos los que después visitan el territorio con propuestas nacionales no ordenan a sus bancadas para que apoyen y se trate este proyecto en la Legislatura. Los santafesinos ya nos cansamos de que vengan y nos digan que así no se puede vivir, pero cuando toca actuar y levantar las manos para acompañar la necesidad de Santa Fe, no den la orden”.

Intimidación pública y el problema de las cárceles

Para Perotti la saga de balaceras que se dio en la noche del miércoles tiene que ver con que "ayer (por este miércoles) hubo detenciones y condenas importantes". "Son hechos que van dando señales de no impunidad de que no se mira para otro lado. Hay que enfrentar la dimensión de algo de esta magnitud", sostuvo.

A eso le sumó la situación que se vive dentro del Servicio Penitenciario y exigió que se endurezcan los controles. "Hay que ver desde los permisos que se obtienen para las comunicaciones en el sistema penitenciario, las comunicaciones desde adentro para seguir generando delitos, las autorizaciones para salidas de personas con vínculos directos con algunas de las organizaciones, necesariamente todo eso tiene que ponerse en la mira", remarcó el funcionario.

"No podemos estar teniendo frente a esta situación una mirada complaciente donde los detenidos tienen más cuidados que las víctimas o los que laburan todos los días con las dificultades que la economía tiene", criticó.

Política criminal y manejo de la policía

Con respecto a si hay datos certeros de quién estuvo detrás del ataque, el gobernador señaló que "no estamos frente a personas que viven en tal lugar y nadie se anima a ir a detenerlos". "No hay un solo actor, en la estructuración del delito ha habido varias bandas y grupos criminales. La información y la investigación que llevan adelante los fiscales sin duda que siguen la composición de cada uno de esos grupos", dijo.

En ese sentido advirtió: "El que conduce la política criminal en la provincia de Santa Fe es el Ministerio Público de la Acusación, hay un fiscal a cargo de toda esta investigación, nosotros somos auxiliares".

"Tampoco es casualidad que esto ocurra después de anuncios importantísimos para Rosario como fue el de obras de 50 mil millones de pesos para mejorar la calidad de vida en las zonas violentas y generar más empleo", añadió.

Por último, también habló de la posibilidad del traspaso del manejo de las fuerzas de seguridad provinciales al intendente. "La constitución de Santa Fe no permite eso, lo que sí hemos hecho es incorporar a los municipios en las mesas territoriales. Es ineludible la participación de todos los municipios en las políticas de seguridad", concluyó.