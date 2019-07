La ciudad de Santa Fe atraviesa la semana más fría en lo que va del año que alcanzan valores entre –5 °C y 2 °C, y las máximas inferiores a los 12 °C, según advierte el Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo a los registros de Acción Social de la Municipalidad aumentaron el cuádruple los llamados por personas en situación de calle en relación a semanas anteriores.

La subsecretaria de Acción Social del municipio, Rocío Giménez, describió a UNO Santa Fe: "Nosotros desde mayo tenemos habilitado el parador municipal y la articulación con las instituciones que conforman la red de personas en situación de calle. En esta última semana que hace más frío se incrementó el llamado de vecinos al 0800 777 5000, que es la línea de atención ciudadana. Este miércoles recibimos alrededor de 20 llamados, cuando desde mayo tenemos cinco o seis comunicaciones diarias. No aumentó la cantidad de personas que asisten al parador, salvo por cuatro o cinco. Todos los llamados que recibimos son situaciones que ya tenemos conocimiento en la red y en el equipo interdisciplinario".

Sobre la modalidad de trabajo y el protocolo de actuación al recibir un llamado explicó: "Con nuestro móvil asistimos a cada uno y vemos la posibilidad de que sea trasladado al parador municipal o al espacio de la organización Solidarydar, la casa del Luján o la parroquia La Merced. En general las personas pueden ser trasladadas pero hay un grupo de entre de diez o quince personas que no acceden a ir a los paradores o tienen un compromiso importante de su salud, con problemas de adicciones o alcoholismo. En esos casos nuestro accionar tiene un límite que es comunicarnos con el 107 para que los asistan desde el sistema de salud. No ingresan a los refugios personas alcoholizadas o bajo un estado grave de consumo problemático".

Al ser consultada por UNO Santa Fe sobre la cantidad de personas en situación de calle que acuden al refugio en relación a años anteriores, Giménez apuntó: "No aumentaron. Es muy variable de acuerdo a diferentes circunstancias la ocupación de las plazas. Hace años que tenemos un promedio de 35 personas registradas en situación de calle, que no siempre son las mismas personas. También el trabajo interdisciplinario que se hace desde los equipos municipales y en conjunto con las otras instituciones va generando diversos resultados. El año pasado conseguimos tramitarles el ingreso a geriátricos a algunos, articular con sus familias, que cobren algún tipo de subsidio y terminaron alquilando una pensión. Es un trabajo que continúa también. El año pasado hubo gente migrante que hoy ya no está por ejemplo, es muy variable la gente".

En relación a los datos de las personas que se encuentran en los refugios esta semana, Giménez indicó: "El 95 por ciento son varones entre 18 y 50 años. Las situaciones donde hay mujeres o niños nosotros las solucionamos de un día para el otro. En los paradores no hay mujeres alojadas. Tenemos registro de dos mujeres en situación de calle que tienen un compromiso muy grande de su salud mental. Ahí intervenimos hasta donde podemos, hacemos informes y los trasladamos al área de salud mental correspondiente. Con los niños es exactamente lo mismo".

La calle, los niños y adolescentes

Este jueves la Subsecretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia emitió un comunicado donde advierte que "no se coordinan casos de niños en situación de calle por el clima invernal, ya que es prioridad de municipios y comunas".

Al mismo tiempo solicitaron al público que "no se llame al teléfono de la guardia, ya que es solo para atender situaciones de emergencia en el marco del sistema de protección (policía, jueces, fiscales, y otros organismos públicos que intervengan en situaciones de vulneración de derechos) para los casos de vulneración de derechos de niños y adolescentes".

"Debido a los llamados por esta información incorrecta que está circulando, durante toda la noche se ocupó la línea con este tipo de consultas y se está entorpeciendo el desenvolvimiento y funcionamiento de la Subsecretaría para atender la situaciones que le corresponden", expresa el comunicado oficial provincial.

Ante estas advertencias, Giménez describió sobre lo que sucede en la ciudad de Santa Fe desde el trabajo que realiza la Municipalidad:"Tratamos de que si surge alguna situación de calle donde hay menores por supuesto que son alojados en una pensión con la que tenemos convenios o la casa de protección si es una situación de violencia de por medio, pero no es el común de la situación. Más allá de la situación de calle, frente a vulneración de derechos de niños en la ciudad de Santa Fe, los recibe el primer nivel de intervención que puede ser la Municipalidad, un centro de salud o un hospital. Tenemos una guardia los 365 días del año funcionando.

"En estos días no tuvimos llamados de ninguna situación que involucre pequeños en situación de calle. Estamos en permanente contacto con la Subsecretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia y trabajamos en conjunto, por eso si surge alguna situación de estas enseguida las tomamos. Si llama también al 0800 777 5000 inmediatamente los contacta con la guardia de niñez. Aparte de todo el operativo de personas en situación de calle nosotros tenemos la guardia de niñez y género. Cualquier persona que necesite asistencia por vulneración de derechos a un nene o a una nena o una mujer víctima de violencia a través del mismo número también se puede comunicar", concluyó.