Autodespacho de combustible en Santa Fe: "Podría ser útil para las estaciones que hoy no atienden de noche"

Desde la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior (Faeni) celebraron la posibilidad de elección, aunque aseguran que "no todos los empresarios del sector adoptarán rápidamente el sistema".

En diálogo con Sol Play, Mariano Boz, vocal de la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior (Faeni), explicó cómo se llegó a esta instancia y qué postura adoptan desde el sector.

De la prohibición a la reglamentación de la medida

“En Argentina estaba prohibido el autoservicio o el autodespacho de combustible. Solo podía realizarlo personal de las estaciones. Existía la posibilidad, por excepción, de que un estacionero solicitara autorización a la Secretaría de Energía con un motivo válido”, indicó Boz.

“Lo que pasó ahora es que se reglamentó el procedimiento. El Poder Ejecutivo Nacional publicó dos documentos: uno establece la documentación que debe presentar una estación para implementar el sistema, ya sea de forma total o parcial, y el otro detalla las medidas de seguridad que deben cumplirse“, continuó agregando.

Boz explicó que una implementación parcial puede significar que el autoservicio se habilite solo en ciertos horarios o solo en algunos surtidores. A su vez, remarcó que incluso cuando el usuario realiza el despacho, el responsable sigue siendo el estacionero: “En casos de autoservicio total, debe haber una consola comandada por personal de la estación, que controle toda la operatoria y tenga comunicación directa con los surtidores para asistir o intervenir en caso de emergencia. En modalidades parciales, será el mismo empleado quien deba atender tanto al sistema tradicional como al autoservicio”.

Cuando se implementará el autodespacho

Más allá de los cambios reglamentarios, Boz aclaró que la mayoría de las estaciones no adoptarán el sistema de forma inmediata.

“Las estaciones tendrán que hacer algunas adaptaciones en sus instalaciones. No son una locura, pero deben hacerse. Desde Faeni no creemos que los estacioneros salgan corriendo a implementar el autoservicio. De hecho, la mayoría no ve al personal como un costo, sino como parte del servicio que se brinda“, sostuvo.

“Sí creemos que puede ser útil en algunas zonas complicadas o en lugares que por la noche hoy están cerrando. En esos casos, el autoservicio permitiría mantener operativas las estaciones”.

Boz subrayó que se trata de una medida impulsada por el Poder Ejecutivo, no solicitada por la Federación, pero que igualmente celebran porque otorga libertad de elección. “Después, cada empresario decidirá cómo y cuándo lo va a implementar”.

El representante de Faeni también hizo una reflexión: “Desde nuestro sector celebramos que el estacionero pueda optar, pero no lo vemos como una solución masiva o inmediata. Claro que modifica los costos operativos, y puede que algunas estaciones tengan precios diferenciales, pero todavía hay muchas formas de ser eficientes sin que eso afecte los puestos de trabajo”.

Finalmente, reconoció: “Cada vez más personas prefieren esta modalidad. Esta reglamentación da la posibilidad de aplicarla en nuestro sector. Eso se valora, pero no significa que todos los colegas estén apurados en adoptarla”.