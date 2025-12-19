Axel Segovia, el joven baleado en la costanera santafesina: "Sentimos dos impactos y salimos de ahí como pudimos"

El joven de 21 años recibió un disparo en la zona lumbar. Está fuera de peligro y sin compromiso neurológico, según informaron desde el Cullen. Una joven de 18 años también resultó herida y fue dada de alta, mientras la PDI analiza cámaras para esclarecer el violento episodio

Axel se encontraba junto a un grupo de amigos en la zona de la Costanera cuando fue impactado por un balazo

Un nuevo hecho de violencia en la costanera santafesina conmocionó a la ciudad durante la madrugada de este viernes. Axel Segovia , de 21 años, fue baleado en la zona lumbar mientras se encontraba con amigos y permanece internado en el hospital José María Cullen , donde evoluciona de manera favorable. Además, una joven de 18 años resultó herida y ya recibió el alta médica. La Policía de Investigaciones (PDI) trabaja para esclarecer el ataque.

Desde el hospital Cullen, Axel Segovia reconstruyó los momentos de extrema tensión vividos en la costanera. “ Estábamos en la costanera, fuera del auto. De repente sentimos dos impactos: uno para una chica y otro para mí ”, relató.

Según contó, no hubo discusiones ni conflictos previos. “Nada, nada. No hubo discusión con nadie”, remarcó. Tras sentir el disparo, Axel reaccionó de inmediato: “Cuando siento el impacto, lo primero que hago es prender el auto, cargar a todos los chicos y salir de ahí”.

El joven aseguró que no logró ver a los agresores. “Miré para atrás y no había nadie, no se veía nada”, afirmó, y estimó que el disparo habría provenido del sector cercano al Canal 13.

En un primer momento, pensaron que la joven herida se había lastimado de otra manera. “Empezó a sangrar y lo tomamos como algo normal, pensamos que se había pinchado. Después sentí yo el impacto”, explicó.

A pesar de estar herido, Axel manejó varios metros hasta intentar llegar al hospital. “Quise venir directo al Cullen, pero me detuvieron porque los chicos querían bajarse a ver qué tenían”, contó.

Actualmente, el proyectil permanece alojado en su cuerpo. “La bala sigue acá. Me dijeron que necesito una orden judicial para sacarla”, indicó. Sobre el calibre, agregó: “Me dijeron que podría ser un 22, pero no estoy seguro”. Y cerró con crudeza: “Tengo un miedo tremendo, pero soy consciente de que estoy bien”.

Parte médico del hospital Cullen

La subdirectora del hospital Cullen, Amanda Zárate, confirmó el ingreso de dos pacientes jóvenes con heridas compatibles con arma de fuego durante las primeras horas de la mañana.

amanda zarate vicedirectora Cullen Amanda Zárate, subdirectora del hospital Cullen gentileza

“La paciente femenina de 18 años presentaba dos heridas, una en el brazo derecho con el proyectil alojado y una herida lacerante en el brazo izquierdo. Fue atendida, no tuvo complicaciones y recibió el alta médica”, detalló.

En cuanto a Axel Segovia, Zárate explicó que “el paciente masculino de 21 años presenta una herida de arma de fuego a nivel lumbar, se encuentra estable hemodinámicamente y no presenta signos de compromiso medular hasta el momento”. Además, indicó que está siendo evaluado por el servicio de neurocirugía, que deberá definir si corresponde una intervención quirúrgica. “La evolución parecería ser favorable, ya que no hay compromiso neurológico por ahora”, señaló.

La médica aclaró que aún no se puede confirmar si se trata de balas o perdigones y que la posibilidad de un traslado a una clínica privada será evaluada junto a la familia.

La investigación de la PDI

Por su parte, Alejandra Carrizo, coordinadora de la Policía de Investigaciones (PDI), explicó que el hecho tuvo intervención inicial de la Unidad Regional y luego quedó a cargo de la PDI. “Se registraron dos personas heridas, una mujer que ya fue dada de alta y un joven que permanece internado”, indicó. En cuanto a las hipótesis, Carrizo señaló que, según los testimonios recolectados, no se identificó ningún vehículo desde el cual se hayan efectuado los disparos.

Además, confirmó que se está trabajando con las cámaras del sistema 911, junto a registros de cámaras privadas de la zona. “Ese material será analizado en las próximas horas para intentar esclarecer el hecho”, afirmó.

• LEER MÁS: Disparos en la zona del Puente Colgante: investigan el ataque a dos jóvenes esta madrugada