Viernes inestable y caluroso en la ciudad de Santa Fe, a la espera de lluvias

Qué nos depara el pronóstico extendido para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado, buen tiempo y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 23.4º y se espera que la máxima alcance los 38º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables y se mantiene el ingreso de aire cálido y seco a la región proveniente desde el norte del continente. Con ello, las masas de aire se configuran de manera tal de permitir que las condiciones continúen su proceso de inestabilización lo que genera el ascenso paulatino de las temperaturas y la ocurrencia de lluvias entre débiles a moderadas durante el fin de semana y posiblemente comienzos de la semana próxima, no descartándose algunos eventos algo más intensos. Durante este período de lluvias, posiblemente se observe el descenso de los registros térmicos , no obstante ello solamente sería durante la ventana de ocurrencias de las lluvias.

Sábado con cielo parcialmente cubierto a cubierto, con mejoramientos temporales con condiciones inestables y posibles lluvias débiles a moderadas durante la jornada, no descartándose algunos eventos algo más intensos. Temperaturas en gradual descenso durante el día: mínima 21º y máxima 28º. Vientos moderados a regulares por momentos del sector nor/noreste, cambiando a leves o moderados del sector sur y luego rotando al este/sureste.

En tanto el domingo se espera cielo parcialmente cubierto a cubierto, con mejoramientos temporales y condiciones inestables a algo inestables con posibles lluvias débiles y dispersas durante la jornada. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 21º y suave descenso de las máximas, 25º. Vientos leves predominando del sector este/noreste, rotando por momentos al nor/noreste.

Por último, lunes con cielo parcialmente cubierto a cubierto, con tendencia a despejarse hacia la tarde/noche o la noche con condiciones algo inestables y posibles lluvias débiles a moderadas durante las primeras horas del día. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 21º y ascenso de las máximas, 29º. Vientos leves con algunas ráfagas predominando del sector sur/suroeste, rotando por momentos al este/sureste.

