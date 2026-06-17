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La obra del nuevo puente peatonal sobre la Laguna Setúbal se licitaría a fines de 2026

El intendente aclaró que el proyecto para construir un nuevo puente entre Costanera Este y Oeste todavía no tiene fecha de licitación. Explicó que se trata de una obra "tediosa" a cargo de Obras Públicas provincial y que recién a fin de año podría haber definiciones.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

17 de junio 2026 · 19:49hs
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La licitación del nuevo puente sobre la Laguna Setúbal se pospone

José Busiemi/ UNO Santa Fe

La licitación del nuevo puente sobre la Laguna Setúbal se pospone, esperando definiciones provinciales para fin de año.

El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, reconoció este miércoles que el proyecto para construir un nuevo puente sobre la Laguna Setúbal, que conecte Costanera Este y Oeste, "no está encaminado" todavía, y aclaró que la iniciativa depende directamente del gobierno provincial.

"No está encaminado, más allá de que el proyecto es mucho más tedioso porque hay que medir muy bien la fortaleza de los pilares. Lleva cuestiones de estudio de ingeniería", explicó el mandatario al ser consultado sobre el estado de la obra, que en un principio se había presentado como una idea conjunta entre el municipio y la provincia.

Sin fecha definida, pero en diálogo con el gobernador

Poletti evitó comprometerse con un cronograma concreto y remarcó que la decisión final no está en manos del municipio. "No quiero aventurar fechas porque esto es de provincia, lo está manejando Obras Públicas de provincia, pero estamos en comunicación directa, lo hablé el otro día con el gobernador", sostuvo.

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De todos modos, el intendente deslizó una proyección a mediano plazo: "Seguramente fines de este año, principio del año que viene ya estaremos en condiciones de licitar o de empezar a ver cuándo comienzan las obras".

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Cómo avanzan las otras obras del Acuerdo Capital

Más allá del nuevo puente, Poletti repasó el estado de los frentes de obra pública que se ejecutan en el marco del Acuerdo Capital, con varios tramos cerca de su finalización.

Avenida Juan José Paso, una de las arterias incluidas en el acuerdo, se encuentra prácticamente terminada. "JJ Paso está pronto a inaugurarse, todavía no tengo fecha pero es en los próximos días", indicó el intendente.

En tanto, las tareas en avenida Aristóbulo del Valle muestran un grado de avance aún mayor: "Aristóbulo del Valle está casi completada, está más del 90%", precisó.

Sobre avenida J.M. Peñaloza, Poletti explicó que debieron introducir un ajuste técnico de último momento, aunque la obra mantiene un ritmo sostenido: "Peñaloza tuvimos que hacer una corrección sobre algo pluvial, pero también tiene un alto porcentaje de avance".

Costanera y Puente Colgante, de cara a los Juegos Suramericanos

Con la mira puesta en los Juegos Suramericanos de septiembre, el intendente detalló los trabajos previstos en la Costanera, donde se pondrá en valor el monumento al Brigadier Estanislao López. "Se va a poner en valor el monumento, se intercaló ahora una fase, vamos a la punta y va a quedar una parte del medio para poder llegar a la fecha fin de año, para poder estar con el brigadier en el nacimiento, en el festejo, en ese sector", detalló.

Poletti también confirmó que el Puente Colgante estará completamente iluminado antes de que termine julio, como parte de una intervención que excede lo estético. "Si Dios quiere, a fines de julio vamos a estar con el puente colgante iluminado también, creo que es parte de devolverle a Santa Fe esta alegría, esta identidad", sostuvo, y agregó que el objetivo es que los vecinos puedan "cuidarlo entre todos".

Laguna Setúbal obras Santa Fe Costanera
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