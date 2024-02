Barrio Guadalupe: dejó el auto afuera para no arriesgarse a una entradera y le robaron las ruedas

La vecina de barrio Guadalupe decidió no meter su auto en el garaje durante la noche para ingresar rápidamente a su casa, pero no pudo escapar a la inseguridad

“ Me levanté, salí a la puerta y vi el auto sin las dos ruedas . Te imaginás el susto, la bronca que tengo porque realmente no se puede vivir más en este barrio”, indicó al Móvil de UNO Marta, la dueña del auto. Los hechos de inseguridad, remarcó la vecina, ocurren principalmente en dos manzanas –entre las que se encuentra su casa–, que son las más atosigadas por los ladrones.

“Tengo mi auto que lo necesito porque no puedo caminar y ahora tengo todo un trámite para que me repongan las ruedas porque tengo seguro. Me inhabilitan para hacer cualquier cosa”, se lamentó la mujer.

Incluso, detalló que había decidido no entrar el auto esa noche para evitar arriesgarse a una entradera, en medio de los hechos de inseguridad que ocurren en la ciudad. El hecho sucedió a metros de la Comisaría Octava.

En ese sentido, Marta hizo foco en la rápida liberación de los detenidos como uno de los problemas que sufren: “Hay una pata que es la judicial, que es la que largan a los presos. Pullaro por favor, fijate qué es lo que están haciendo los fiscales, no se puede vivir más”, reclamó.

El hecho ocurrió tres días después de que vecinos de Guadalupe Oeste se manifestaron contra la inseguridad, por hechos que iban desde robos de improviso en la calle a intentos de entraderas.

En ese sentido, los vecinos presentes habían pedido por más presencia de las fuerzas de seguridad: “La policía pasa, pero muy esporádicamente. Se los ve muy esporádicamente”. Los ladrones, habían señalado, “roban a las cinco de la tarde, cómo puede ser que roben a las seis o a las siete. No les importa si hay gente sentada afuera, no les importa si hay un grupo de personas. Ellos llegan y lo hacen”.

