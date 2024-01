Vecinos de barrio Guadalupe Oeste se manifestaron contra el aumento de la inseguridad

“Vivimos una situación espantosa después de venir de cenar de lo de unos amigos”, cerca de las 1.10, contó la vecina en cuestión. Y detalló que el encuentro con los ladrones se dio cuando bajaban del auto: “Ahí sentí que se me vienen, se me abalanzaron y me tocaron, uno por detrás y dos quedaron sobre la calle. Gritaban «te estamos robando»”.

Ante la pregunta sobre si los sospechosos iban armados, detalló: “Uno tenía la remera sobre el pantalón, o sea que a la vista no se veía nada, pero él trataba de meterse la mano como que tenía un arma. En el momento vos no pensás si lo tiene o no lo tiene. Otro sí tenía un arma, no sé si tumbera, como se le dice, o era una parte de un cuchillo”.

En el forcejeo, señaló la víctima, sufrió moretones y un golpe en el pie debido a que se cayó al suelo. “Ahora estoy por ir al médico policial” indicó. Además, se lamentó: “En este último tiempo todos los días hay algún evento nuevo”.

Si bien este caso desató la medida de fuerza de los vecinos, es solo uno de la ola de robos que sufrieron en las últimas semanas. “Uno ya perdió la tranquilidad. No podés salir ni entrar de tu propia casa porque tenés que estar como con un radar por estos malhechores que lamentablemente son vecinos”, señaló otra mujer.

En ese sentido, pidieron por más presencia de las fuerzas de seguridad: “La policía pasa pero muy esporádicamente. Se lo ve muy esporádicamente”. Los ladrones, detalló, “puede ser que roben a las cinco de la tarde, como puede ser que roben a las seis o a las siete. No les importa si hay gente sentada afuera, no les importa si hay un grupo de personas. Ellos llegan y lo hacen”.

