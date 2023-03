Barrio Sur: tras la ola de robos y entraderas ejecutarán "operativos de saturación" en las calles

La misma tuvo lugar en la Unidad Regional N.° 1, en la mañana de este jueves. El eje principal de la reunión fue la nueva modalidad de robos que se dieron a conocer en los últimos días, la que consiste en violentar la seguridad de portones y rejas de edificios a bordo de motocicletas. Los vecinos del barrio mismo denuncian a diario episodios de robos que afloran en la zona, sin una presencia policial visible "hace largo tiempo" según afirmaron.

Lo cierto es que en la reunión, Seguridad se comprometió a llevar adelante "operativos de saturación" en el barrio, dotando de mayor presencia de efectivos policiales una zona que parece ser "tierra de nadie" según lo expresaron vecinos damnificados.

Embed SANTA FE | "Rompe portones": con una sierra ingresaron a robar, pero un colectivero y taxista los descubrieron https://t.co/BMPO7WDvoV — UNO Santa Fe (@unosantafe) March 30, 2023

Además estudian "desplegar una nueva estrategia para abordar la situación crítica en el barrio en materia de inseguridad, habiéndose pautado una nueva reunión en 15 días para evaluar los resultados de las nuevas medidas.

"Agradecemos a las autoridades del Ministerio de Seguridad por la inmediatez con la que respondieron a nuestra solicitud de audiencia, pero al mismo tiempo, renovamos el compromiso con los vecinos y vecinas a quienes nos debemos y les garantizamos que en los próximos días estaremos siguiendo de cerca el avance de las actuaciones y haciendo saber a las autoridades las inquietudes y reclamos que nos acerquen", expresaron desde la vecinal en un sendo comunicado.

Rompeportones

A las 5.30 de este jueves un fuerte ruido y bocinas que no paraban de sonar desde la calle alertaron a la dueña de una casa en barrio Sur, ubicada en Monseñor Zazpe al 3300. La sorpresa fue mucha al bajar hasta al garaje y ver lo que pasó: el portón de madera estaba destrozado, faltaba una de las tablas completas y según lo que le contaron un colectivero y un taxista que la alertaron con la bocina, había hombres intentando sacar por allí una moto.

En diálogo con el Móvil de UNO, la mujer que además tiene un comercio en la vivienda se lamentó: "Un caso de inseguridad más, de eso que uno ve en televisión pero que hoy me toca vivirlo a mí, siempre agradeciendo que todos estamos bien, pero también asustada porque todos los días uno se va enterando particularmente en este barrio, de dos o tres casos diarios de robo".

"Un colectivero y un taxista fueron los que nos alertaron sobre lo que estaba pasando tocando la bocina. Nosotros al darnos cuenta llamamos a la policía y por suerte, no pasó nada más grave", contó y agregó: "Si bien aún no sabemos cómo intentaron entrar, lo que podemos ver es que rompieron una placa de la puerta (un portón de cuatro hojas de madera), para que no se active el sensor de la alarma por la apertura de la puerta y una vez adentro vieron la forma que podían usar para escapar, pero la alarma sonó. Lo que presumimos es que usaron una sierra para romper la puerta e ingresar".

Por último se lamentó: "No sabemos más qué hacer para estar seguros", ya que además de tener alarma en la vivienda, hay alarma comunitaria en la cuadra, seguridad y cámaras.