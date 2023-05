Barrio Transporte: así le robaron la moto a una mujer en plena calle y de manera violenta La inseguridad no tiene lugar, día ni horario. Esta vez sucedió pasadas las 8.30 en pleno barrio Transporte. "A Dios gracias no me pasó nada", dijo la víctima 31 de mayo 2023 · 12:25hs

En la mañana de este miércoles, pasadas las 8.30, en calle Regimiento 12 de Infantería al 2800, en barrio Transporte, dos delincuentes armados le robaron de manera violenta la moto a una mujer cuando se disponía a salir de su casa para ir a trabajar. "A Dios gracias no me pasó nada. Solo algunos golpes", dijo Adelaida, la víctima, a los medios sobre lo ocurrido.

video robo barrio Transporte.mp4 Así dos delincuentes armados le robaron la moto a una mujer en barrio Transporte gentileza En un video se puede ver el momento en que la mujer sale de su casa. "Hago unos metros y me aparecen de la nada dos delincuentes que me ponen una pistola en la cabeza, me tiran de la moto. Yo les pedía que me den el bolso que estaba en el baúl del vehículo, pero no me dieron nada y se fueron los dos en la moto", contó. Pese al robo la mujer estaba muy preocupada y apeló a la solidaridad de los santafesinos por si encuentran documentación a nombre de Adelaida Lidia Gasparini lo informen, ya que para ella es más que importante.

Agregó además: "Hace dos años que estamos viviendo en el barrio, alquilamos y desde que llegamos es así: hechos de robos y violencia constante. Ni de los colectivos uno puede bajar". El ataque fue a plena luz del día: "Ya no les importa la hora. Yo generalmente salgo a la misma hora que mis vecinos que también se van ambos a trabajar. Esta mañana los salvé de que les pase algo. Si no es uno, es el otro acá. Además me enteré que uno de mis vecinos ya había sido amenazado por delincuentes. Estamos seguros que hay un entregador en el barrio". La ruta del delito Barrio Transporte se encuentra entre los lugares donde las estadísticas en materia delictiva figuran en rojo. Justamente, fueron los propios vecinalistas quienes, en base a los datos y hechos de inseguridad recopilados en los últimos meses en la voz de los propios vecinos y comerciantes, confeccionaron la "ruta del delito" que azota dichas zonas de la ciudad de Santa Fe. Según contó una de las vecinalistas integrantes de la Red de Vecinales por Seguridad: "Al reconstruir el camino de la inseguridad vamos viendo que tenemos un foco de hechos en la vecinal Belgrano, con muchos delito, un mapa muy rojo; luego tenemos la Avenida Aristóbulo del Valle, a la altura de barrio Transporte, que siempre están los comerciantes quejándose que sufren muchos episodios de robos". • LEER MÁS: La ruta del delito: el análisis de los vecinos por los robos que azotan a los barrios Guadalupe, Belgrano y Transporte