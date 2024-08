Báscolo habló de desempleo "por goteo" y advirtió que las empresas no reponen el personal que se jubila o es despedido

El ministro de Trabajo de la provincia, Roald Báscolo, consideró que en Santa Fe ocurre un desempleo "por goteo". Esto se debe a que no hubo despidos masivos en empresas, pero las entidades privadas no contratan personal para reemplazar a quienes se jubilan o llevan adelante un retiro voluntario.

"Mucho tiene que ver con jubilaciones o retiros anticipados, y lo que se está haciendo es no reponer esos puestos de trabajo que se están dando de baja. Lo natural es que, cuando una persona se jubila, inmediatamente la empresa tenga que tomar un reemplazo. Eso es lo que no lo que no se está dando", consideró el titular de la cartera en diálogo con La Radio de Uno 106.3.

Construcción

"El rubro que más empleo privado perdió fue la construcción. Esto empezó ya con una lenta caída a partir del mes de agosto y septiembre del año pasado, siguió hasta fin de año y continuó también en el primer trimestre", reportó. En ese sentido, Báscolo aseguró que Santa Fe cayó "menos que el resto del país", porque la caída en el rubro construcción "a nivel país fue del 20%, se perdieron casi 100.000 puestos de trabajo, en cambio en la provincia de Santa Fe la caída fue del 14,4%", puntualizó.

Sobe las causas que motivaron que la caída en la construcción fuera menor en la provincia, Báscolo expresó que se debe a "el hecho de que la provincia de Santa Fe es una de las pocas provincias que continuó con la obra pública provincial", ya que "desde el primer día de gobierno se intentó retomar la mayoría de las obras que habían quedado paralizadas, neutralizadas o ralentizadas".

"Gran parte de la obra pública provincial ya está en marcha, ya se llamaron a nuevos procesos de licitación. Eso lo que hizo fue que la caída no sea tan abrupta como se vio en un país", manifestó el ministro de Trabajo.

Pese a esto, Báscolo ratificó que la gestión provincial busca recuperar los niveles de empleo que había con anterioridad, impulsando sobre todo el golpeado sector de la construcción, el cual significó "entre el 60 y el 80% del total de los trabajos que se perdieron".

Santa Fe: entre mayo de 2023 y mayo de 2024 se perdieron más de 12 mil puestos de trabajo

En los primeros cinco meses del gobierno de Javier Milei se perdieron 115.000 puestos de trabajo registrado, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), que reflejan una caída del nivel de empleo en casi todos los sectores contemplados.

El informe detalla que el número de personas con trabajo registrado pasó de 13.359.000 en diciembre de 2023 a 13.244.000 en mayo de este año, lo que equivale una baja de 115.000 empleos dentro del sector registrado.

Además, el informe precisó que en el quinto mes del año todos los sectores experimentaron un descenso del empleo registrado: personal en casas particulares, trabajo independiente, sector público y del sector privado.

En la comparación interanual, el total de trabajadores con empleo registrado se redujo un 1,4%. "Esta caída del empleo asalariado obedece al retroceso mostrado por el sector privado y el personal de casas particulares (-2% y -4,6% respectivamente)", explicó el informe.

De acuerdo a las cifras del Sipa, el nivel de empleo privado registrado en empresas durante mayo de 2024 presentó una contracción del 0,1% en relación con abril y acumula desde diciembre de 2023 una reducción de 2,1%.

En tanto, el trabajo independiente presentó una caída en relación con el mes anterior del 0,1%; mientras que el monotributo social registró un descenso del 1,0%, y autónomos una baja del 1,4%.

Por otra parte, el informe indicó que "la remuneración nominal bruta promedio de mayo 2024 fue de $1.076.248, y creció un 254,9% con relación al mismo mes del año anterior". "La media de la remuneración bruta fue $827.988, y aumentó un 247,6% en la comparación interanual", agregó.

En la provincia de Santa Fe, entre mayo de 2023 y mayo de 2024 se perdieron más de 12 mil puestos de trabajo, lo que representó una caída de 2,5%.