Bastia: "Con la oferta del Gobierno, los empleados estatales tendrían a mayo aumentos de hasta 69%"

El ministro contrastó la situación de los estatales con trabajadores del sector privado que pelean por no perder sus empleos, “pero no podrán mandar a sus chicos a la escuela por el paro docente”

El ministro de Gobierno e Innovación, Fabián Bastia, ratificó lo anunciado el lunes respecto del paro del próximo miércoles: “El día 8 va a ser descontado a los estatales que no concurran a sus puestos de trabajo por adherir a la medida de fuerza. No va a ser pagado porque no ha sido trabajado y además esto va a afectar el premio establecido para los docentes por la Asistencia Perfecta”.