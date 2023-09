Billetera Santa Fe y el Boleto Educativo seguirán, pero con cambios

"El BEG para nosotros es una política muy importante, pero vamos a pagarle a las empresas; esa es la diferencia", señaló Scaglia que auguró que, con esa modificación, se incrementarán las frecuencias "que obviamente se retiran porque al privado no le conviene".

En tanto Billetera Santa Fe se mantendrá pero con modificaciones. La dirigente del PRO dijo que el reintegro no será universal, sino segmentado según ingresos. "No es justo que entre todos estemos subsidiando a gente que no necesita Billetera", observó.

Actualmente el reintegro de Billetera Santa Fe es de hasta ocho mil pesos mensuales. Y el monto que subsidia el gobierno provincial es el 30% de cada compra de alimentos, heladerías, indumentaria, calzados, jugueterías/librerías, muebles, colchonerías, marroquinerías, bazares, artículos de limpieza, bares/restaurantes, farmacias, perfumerías y turismo; y del 20% en electro, informática y artículos del hogar.

