Boleto Educativo 2025: en menos de 24 horas se inscribieron mas de 80 mil personas

En la oportunidad, Alvarado precisó que “en 2024 el BE alcanzó a más de 372.000 santafesinos y santafesinas, lo que implicó una inversión de más de 54.000 millones de pesos.

De ese total, hubo 335.000 beneficiarios de este programa que, desde el año de su creación en 2020, creció más de un 82%”, destacando que “el 85,5% fueron estudiantes de todos los niveles; el 11,5% docentes y el 3% correspondió a asistentes escolares, llegando a 6.521 establecimientos educativos con una inversión de más de 37.000 millones de pesos.

En tanto, con el Boleto Educativo Rural incorporamos a más de 37.000 usuarios, lo que representó una inversión superior a los 17.900 millones de pesos, abarcando más de 2.000 establecimientos", añadió.

Cómo es el trámite para acceder al boleto educativo

Desde el jueves está abierta la inscripción al BE 2025 en www.santafe.gov.ar/boletoeducativo o a través de la APP Boleto Educativo en el teléfono celular. El trámite es online y se puede gestionar sin inconvenientes; no obstante, si existen dudas, existe un mail de consultas y, para quienes requieran atención presencial, se podrá acceder a un turnero para elegir día y horario de atención, de manera rápida y efectiva.

Al respecto, Alvarado expresó que “el año pasado, en el primer mes, llegamos a los 100 mil usuarios del BE; y hoy, a solo 24 horas de que comience la inscripción, ya hay 80 mil personas anotadas”, subrayó.

Más adelante, la funcionaria explicó que “el BE rige para los beneficiarios y beneficiarias, tengan o no Tarjeta SUBE, ya que hay líneas de transporte que no tienen este sistema nacional”, y aclaró que “aunque hayan sido beneficiarios del BE 2024, deben volver a inscribirse para verificar nuevamente la relación entre él o la solicitante y el establecimiento educativo al que pertenecen”.

Asimismo, indicó que el BE estará vigente a partir del lunes 3 de febrero, es decir, que los y las solicitantes pueden continuar inscribiéndose. Si son usuarios de la SUBE esa tarjeta les sirve pero, una vez que tengan activo el beneficio del BE, tendrán que esperar que el sistema SUBE les confirme vía mail que ya está acreditad el monto para, posteriormente, pasar por un centro de atención o terminal automática de ese sistema nacional y verificar que ya esté acreditado el beneficio en sus tarjetas”, concluyó Alvarado.

A su turno, Piedrabuena celebró que “el Boleto Educativo sea una política de Estado que prioriza y garantiza el derecho a la educación, que les permite a docentes, estudiantes y asistentes escolares que lleguen a cada uno de los establecimientos donde se producen y suceden los aprendizajes; sin esa posibilidad, nada de lo que hagamos dentro de las escuelas es posible”, sostuvo.

Una de las novedades de este año, es que en las ciudades de Rosario y Santa Fe se atenderá a los usuarios que tengan alguna dificultad en el proceso de inscripción con turnos previamente solicitados en la página www.santafe.gob.ar/boletoeducativo. Allí, los usuarios sabrán qué día y a qué hora tienen que asistir para realizar sus consultas, optimizando tiempos de consulta.

En cuanto a los puntos de atención, en Rosario, además del puesto ubicado en la Terminal de ómnibus Mariano Moreno (Cafferata 707) que funciona de 8 a 18, se suma uno nuevo en Plataforma Lavardén (Mendoza 1085), de 9 a 13. Respecto a Santa Fe, la atención presencial será en la Terminal de Ómnibus (Belgrano 2910), de 7:30 a 18:30.

Otra vía de comunicación es el correo oficial [email protected].