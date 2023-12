Boleto Educativo Gratuito: fue dado de baja tras el cierre del ciclo lectivo pero garantizaron que seguirá en 2024

El pasado viernes fue desactivado el beneficio para más de 320 mil usuarios que regía en la provincia. La situación despertó confusión en docentes y no docentes que continúan asistiendo esta última semana del año. El nuevo ministro de Educación de Santa Fe despejó todas las dudas.

El ministro de Educación provincial José Goity confirmó este miércoles que el año entrante se restablecerá el Boleto Educativo Gratuito. Fue luego de que se conociera que el pasado viernes finalizó el período dispuesto para este año, ya que terminó el ciclo lectivo. Hubo sorpresa en docentes y no docentes que fueron esta semana a trabajar y ya no contaron con el servicio, ya que no había información oficial al respecto.