Buscan reactivar el Fondo Solidario de Cloacas para dotar de servicio a un cuadrante postergado en barrio Roma

Los trabajos se financiarán mediante un esquema cuatripartito y el sistema de Contribución de Mejoras. Los vecinos empezarán a pagar recién al finalizar la obra y contarán con 18 bimestres de exención en la tarifa de ASSA.

La Municipalidad de Santa Fe dio el primer paso para concretar una obra de saneamiento cloacal largamente esperada por los vecinos que viven al oeste de avenida Freyre. Este martes, en la Secretaría General del municipio, se llevó a cabo una reunión con el objetivo de planificar la extensión de la red de cloacas en un sector de barrio Roma que aún no cuenta con el servicio.

Del encuentro participaron el secretario General de la Municipalidad, Alejandro Boscarol; el gerente de Coordinación de Proyectos Estratégicos, Carlos Suárez; la presidenta de la vecinal Parque Juan de Garay, Graciela Pieroni; y Mabel Carballo, en representación de la vecinal de Barrio Roma.

El proyecto técnico abarca el cuadrante comprendido por las calles Crespo, Gaboto, Tucumán y Juan Díaz de Solís. Se trata de un sector específico que había quedado postergado y cuyos habitantes venían reclamando la infraestructura desde hace muchos años.

La concreción de estos trabajos será posible a partir de la decisión del intendente Juan Pablo Poletti de reactivar el Fondo Solidario de Cloacas, una herramienta que se nutre del aporte de los santafesinos que ya gozan del servicio para financiar la expansión de la red en las zonas que no lo tienen.

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Detalles técnicos y financiamiento

Al término del encuentro, el gerente de Coordinación de Proyectos Estratégicos, Carlos Suárez, brindó detalles sobre el alcance y la modalidad de ejecución de la obra, la cual beneficiará de manera directa a 147 padrones, lo que representa un universo estimado de 600 vecinos y vecinas.

"Tuvimos la primera reunión contándole primero a las vecinales cuál va a ser el plan de trabajo y seguramente en las próximas semanas vamos a tener una reunión ya con los vecinos de la zona", adelantó Suárez, explicando que la obra se ejecutará bajo el sistema de Contribución de Mejoras.

El funcionario precisó cómo se compone el esquema de financiamiento cuatripartito previsto por la ordenanza del Fondo Solidario: "Se financia el total de la obra con los recursos del fondo y después, para la devolución de esos recursos, se prevén cuatro partes. Una parte pone el municipio, otra parte la empresa ASSA (prestataria del servicio), otra parte los vecinos y otra parte queda de forma genuina en el Fondo".

Asimismo, Suárez llevó tranquilidad a los futuros beneficiarios respecto a los plazos de pago y los beneficios fiscales cruzados: "Es importante saber que se paga cuando se termina la obra. Es decir, que los vecinos van a empezar a pagar recién cuando se terminen los trabajos.

Además, durante 18 bimestres no se pagará el canon del servicio de ASSA, porque el mecanismo solidario prevé que en ese plazo uno pague la obra pero no el servicio de cloacas. La posibilidad de pago está dada en hasta 18 cuotas, con particularidades y facilidades para casos especiales, como planes sociales o jubilados".

Plazos y participación ciudadana

Respecto a los pasos administrativos a seguir, desde el municipio indicaron que el proceso formal requiere la apertura de un Registro de Oposición, una herramienta de participación ciudadana que legalmente debe extenderse por un plazo de 20 días hábiles.

Suárez estimó que este mecanismo comenzará a correr la próxima semana, luego de la correspondiente reunión informativa con los vecinos en la sede vecinal. Una vez concluida esa instancia y de no mediar inconvenientes con el porcentaje de oposición, se procederá al llamado a licitación pública. "Entre los plazos propios de apertura de sobres, presentación de ofertas y adjudicación, estimamos que en aproximadamente 60 días la obra podría estar comenzando en el territorio", concluyó el gerente.

Finalmente, las autoridades destacaron la excelente recepción por parte de las instituciones barriales. Si bien los trabajos se concentran en barrio Roma, desde la vecinal Parque Juan de Garay también manifestaron su apoyo, entendiendo que este tipo de intervenciones estructurales optimiza y descomprime el funcionamiento de todo el sistema cloacal de la zona oeste de la capital provincial.

Reclamo de larga data

“La verdad que esto es sumamente importante siendo que la calle Gaboto viene postergada desde hace muchísimo tiempo y es un reclamo de larga data que tenemos en conjunto con la vecinal de Roma”, celebró la presidenta de la vecinal Parque Juan de Garay, Graciela Pieroni.

La dirigente vecinal explicó que las instituciones iniciarán un relevamiento casa por casa para asesorar a las familias sobre las particularidades técnicas de las conexiones domiciliarias e internas: “Se va a hablar con los vecinos para explicarles la obra y el costo, pero les pedimos que no tengan miedo porque no es nada fuera de lugar, sobre todo si hoy se tiene en cuenta lo que sale comercialmente destapar un pozo negro”.

“Ante cualquier duda, las vecinales estamos a total disposición para contarles lo que recibimos de parte de los funcionarios de la municipalidad antes de la reunión informativa con los equipos técnicos”, cerró Graciela Pieroni.