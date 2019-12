Buscan recaudar 1.000 juguetes para Navidad: "Nadie se tiene que ir con las manos vacías"

El merendero Caritas Felices trabaja todos los sábados entre Doctor Zavalla y General López con actividades recreativas, chocolatadas y facturas para los más chicos de los barrios del suroeste de la ciudad. El sábado 21, a las 14 será la entrega en ese lugar de los juguetes donados que se recolectan en el marco de una Campaña impulsada hace semanas.

La idea de los organizadores es llegar a mil juguetes dada la experiencia del año pasado cuando lograron recolectar cerca de 750 y no alcanzaron para todos. Facundo Riera, voluntario de Caritas Felices, explicó a UNO Santa Fe: "Venimos complicados con el tema de los juguetes porque en el 2018 tuvimos un apoyo muy fuerte de una radio local, que hicieron exclusivamente durante toda la programación todos los días la campaña del juguete. Y ellos habrán juntado unos 500 juguetes y nosotros 250. Y el día de las actividades donde se repartían se nos desbordó, porque no sabíamos de dónde salió tanta gente. Y ahora la idea es llegar a los mil pero al no tener un apoyo como el del año pasado se nos hace difícil".

"Calculo que más sobre la fecha podremos llegar a remontar mucho pero no sé si llegaremos a los 400 a este ritmo", lamentó. Y adelantó: "Nosotros festejamos con shows de payasos y de magos, peloteros, y al final entregamos los juguetes. Ahora estamos viendo hacer algo tipo kermés y juegos fáciles y al que gane le damos los juguetes porque sino no llegamos. Estamos viendo el día a día porque no es la idea que haya chicos sin juguetes".

La entrega de estos juguetes navideños se da en el marco de un año complicado en el país por la crisis económica, sobre todo en los sectores vulnerables y empobrecidos. Riera describió que al merendero concurren más de 70 chicos: "Ahora se desbordó. Nosotros lo hacemos con actividades recreativas con juegos pero mucho no concurren, podemos llegar a tener 20 o 30 chicos. Pero a la hora de la chocolatada y facturas no queda nada. Se suma el doble y cada vez vienen más". Los alimentos son entregados todas las semanas por una empresa panificadora y heladería de la ciudad: "Tenemos suerte", dice el voluntario.

"Este año, al igual que el año pasado, el merendero tuvo mucha concurrencia. Es lo que se vive en todo el país, hay necesidad. Hubo un crecimiento de gente que viene. Son grandes cantidades y hasta adultos se nos juntan. Una vez que se termina todo se puede hacer más o menos 25 litros más de leche como para llenar botellas descartables, mamaderas, todos recipientes que se llevan para las casas. Si vemos que hay mucha cantidad de padres se arma una olla pero lo vamos midiendo porque sino no nos vamos más, es una locura".

Para colaborar con la organización Riera pide que la comunicación sea a través del 154680263. Así coordinan la entrega de acuerdo a los voluntarios que viven en distintas partes de la ciudad. "Tratamos de hacerla fácil para buscar los juguetes". Otro de los puntos sugeridos es en el Cemafé –Mendoza 2419– donde hay una caja para donaciones de juguetes para la Campaña y es el lugar de trabajo de Riera.