Qué resultados necesita Unión para clasificarse a los octavos de final

Unión está obligado a ganar este viernes en el 15 de Abril y dependerá de lo que suceda con Independiente y San Lorenzo. Eventualmente, esperaría al derby mendocino.

Unión llega a la última fecha del Torneo Clausura con la calculadora en la mano y una obligación que no admite alternativas: ganarle a Vélez para mantener viva la ilusión de meterse en los octavos de final. El equipo de Leonardo Madelón ocupa el décimo puesto de la Zona A, con 18 puntos, y ya no depende exclusivamente de lo que pueda hacer en el estadio 15 de Abril.

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El encuentro ante el Fortín se disputará este viernes 6 de noviembre, desde las 19.15, en Santa Fe. En simultáneo jugarán Independiente-Deportivo Riestra y San Lorenzo-Platense, dos partidos que tendrán incidencia directa en las aspiraciones rojiblancas. La definición, sin embargo, podría extenderse hasta el sábado, cuando Gimnasia de Mendoza visite a Independiente Rivadavia.

La tabla tiene al Lobo mendocino séptimo, con 21 unidades; Independiente está octavo, con 20; San Lorenzo marcha noveno, con 19; y Unión aparece décimo, con 18. El margen de error del Tatengue es cero: si empata o pierde ante Vélez, quedará eliminado, sin importar los resultados de sus competidores.

El único escenario que a Unión le permite clasificarse este viernes

Unión puede asegurarse el pasaje a los octavos de final durante la noche del viernes, pero necesita que se produzca una combinación muy específica: debe vencer a Vélez y esperar que ni Independiente ni San Lorenzo consigan ganar.

Si se cumplen esas tres condiciones, el Tate llegará a los 21 puntos y superará a los dos equipos que tiene inmediatamente por encima en la pelea por el último lugar de clasificación. De esa manera, no necesitará esperar el encuentro de Gimnasia de Mendoza, que ya cuenta con 21 unidades y tiene asegurada una posición por delante en ese escenario.

Prensa Unión

Es la alternativa más directa para el equipo de Madelón: hacer su trabajo en el 15 de Abril y recibir las ayudas necesarias en los otros dos estadios.

Si gana y uno de sus rivales también, deberá esperar al sábado

El panorama cambia si Unión consigue los tres puntos, pero Independiente o San Lorenzo también gana. En ese caso, la definición quedará abierta y el resultado de Gimnasia de Mendoza frente a Independiente Rivadavia pasará a ser determinante.

Si solamente uno de los dos equipos que juegan el viernes consigue una victoria, el Tatengue necesitará que Gimnasia pierda y que la diferencia de gol le permita superarlo en caso de igualdad de puntos.

El conjunto mendocino llega con 21 unidades y una diferencia de gol de +1, mientras que Unión tiene 18 puntos y un saldo de -2. Por eso, no alcanzará con mirar únicamente el resultado del sábado: también habrá que observar por cuántos goles pierde el Lobo y por cuántos gana el equipo santafesino.

En ese escenario, la clasificación podría resolverse recién el sábado 7 de noviembre, desde las 15, cuando Gimnasia reciba a Independiente Rivadavia en el estadio Víctor Legrotaglie.

La combinación que deja a Unión eliminado

La situación más adversa para el Tate se dará si Independiente y San Lorenzo ganan sus respectivos compromisos del viernes. En ese caso, ambos llegarán a una cantidad de puntos que complicará definitivamente las posibilidades rojiblancas de meterse entre los ocho mejores.

Por supuesto, una derrota o un empate ante Vélez también significarán la eliminación automática. Unión no tiene otra alternativa que ganar y, aun haciéndolo, necesita que los resultados de sus competidores le abran una puerta.

Una definición que puede extenderse hasta el sábado

La programación le agrega suspenso a una última jornada en la que Unión deberá jugar su partido sin perder de vista lo que ocurra en Avellaneda y en el Nuevo Gasómetro. Si no consigue la combinación que le permita clasificarse el viernes, tendrá que seguir pendiente del encuentro de Gimnasia de Mendoza.

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El objetivo es meterse en los octavos de final y, si lo consigue, el rival saldrá del cruce entre Rosario Central y Argentinos Juniors. Pero antes deberá superar a Vélez y esperar que la calculadora le devuelva una buena noticia.

El Tate tiene una sola certeza: necesita ganar. Después, el futuro dependerá de dos partidos simultáneos y, eventualmente, de lo que suceda el sábado en Mendoza.