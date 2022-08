Came le pide a la Afip que reduzca 50% las tasas de interés

El secretario indicó que luego de las restricciones por la pandemia hubo una fuerte recuperación hasta los primeros meses del 2022. Aún así, la inflación terminó impactando en su actividad: "Se nota la baja de producción, la baja de ventas por el problema de la importación, la falta de gasoil. A partir de la renuncia de Guzmán, que fue un julio muy complicado, con pérdida de referencia de precios, todo fue un combo que atentó contra la actividad".

Pymes industriales Came Pymes industriales

"Quizás haya una creencia de mucho tiempo de que si la tasa de interés es baja, al contribuyente le conviene refinanciarse con la Afip. En el caso nuestro esto no es así", afirmó y contó que si se está dando un atraso en el pago directamente es por un problema de caja. Y sentenció: "Nosotros no tenemos una inversión alternativa como pyme, no tenemos la posibilidad como para decir «no le pago a la Afip porque tengo otra que me está haciendo ganar plata». Esto no es así, por eso pedimos un régimen diferencial".

Según Salvador Femenía, el impuesto a los ingresos brutos es "nocivo, malo" y las provincias raramente lo tienen como uno de los principales recursos para su recaudación, "creo que un 79% en promedio". El miembro de Came consideró que este sistema de recaudación es perjudicial porque "genera saldos a favor de los contribuyentes, donde se ha perdido el concepto de territorialidad". Añadió: "Cuando se hacen ventas a través de medios electrónicos todas las provincias echan mano a esa base imponible. Y esos saldos a favor, en las pymes representan parte del capital de trabajo que queda en manos de la provincia".

Afip contribuyentes declaraciones juradas .jpg

El entrevistado sostuvo que en la práctica es bastante difícil recuperar y en teoría supuestamente existe un mecanismo. "La verdad que todo se suma, si vos sumás la tasa de ingresos brutos y le sumás que te retienen de más, porque te perciben, te retienen cuando te pagan y te retienen cuando te depositan en el banco, entonces es demasiado. Más lo que se ha sumado en los últimos años, un incremento en las tasas municipales. Entonces si tomamos nacional, provincial y municipal nos encontramos con un nivel de imposición muy alto", cerró.

