Carsfe reconoció que la salida de Vilella fue sorpresiva y esperan que Agricultura vuelva a ser Ministerio

Desde la entidad expresaron la importancia de que el nuevo funcionario "presente su programa", algo que "no se ha visto en los primeros seis meses de gobierno".

"Aunque habíamos escuchado algunos comentarios, no pensamos que iba a ser tan repentino" , dijo Sara Gardiol, presidenta de Carsfe. La dirigente indicó que Vilella "tenia un concepto académico y vinculado bastante al ambiente".

"Veremos cual es el perfil de esta nueva persona que ha sido electa para el cargo. Nos interesa que tenga una visión particular con los distintos modelos productivos que hay en nuestro país dentro del sector agropecuario, el funcionamiento es muy distinto entre sí, y se toman medidas macroeconómicas que afectan en forma individual, y los efectos pueden ser más nocivos o no", expresó seguidamente.

Gardiol manifestó las expectativas de Carsfe de que el nuevo funcionario "muestre el programa que tiene previsto", y que "en base a eso se sabrá el perfil que va a tener la secretaría".

"Tiene que presentar su programa de trabajo y establecer un cronograma, como en cualquier actividad, y no decir cosas como las que se han dicho 'Que bajarían la carga tributaria cuando tengamos superávit fiscal'. Porque entonces los sectores afectados, los productores pero también los consumidores, no tenemos la certeza cuando nos van a disminuir la carga tributaria que se traslada a los precios. Queremos que enuncien un programa concreto y con pautas de cumplimiento, y no sugerencias de lo que van a hacer, que es lo que se ha visto en los primeros seis meses de gobierno", manifestó la presidenta de Carsfe.

Por último, Gardial subrayó la importancia y el deseo del sector de que Agricultura vuelva a tener el rango de Ministerio. Cabe recordar que la gestión de Javier Milei lo degradó a una secretaría que depende del Ministerio de Economía.

"Lo más relevante sería que deje de ser una secretaria y vuelva a ser un Ministerio. Los ministerios tienen una visión general del funcionamiento del área de un país, y abarca el conjunto de actividades que se realizan en ese área, integrado con las necesidades que haya. Teniendo en cuenta los aportes que hace el sector agropecuario, debería ser un Ministerio", concluyó.

Salida de Fernando Vilella

Cerca de Milei aseguran que Vilella “no era muy querido en el campo”, por lo que optaron por Iraeta, abogado y productor agropecuario, cercano al ministro de Economía, Luis Caputo.

Según detallan desde la cartera, el flamante secretario "seguirá trabajando en línea con los objetivos del presidente Javier Milei de reducir la estructura burocrática del Estado, potenciar las capacidades de los productores agropecuarios, generar las condiciones para aumentar la competitividad y de seguir abriendo nuevos mercados para la heterogénea producción agropecuaria nacional".

"A su vez, el ingeniero Manuel Chiappe -quien hasta hoy se desempeñaba como jefe de asesores de la Secretaría- será el nuevo subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal", aclaran.

En la misma línea, destacan: "El campo argentino, corazón productivo de nuestra Patria, es un pilar fundamental para la prosperidad del país y tiene todo para aportar en la recuperación de la economía. Este Gobierno está del lado de los productores rurales, y reconoce el colosal sacrifico que han hecho para engrandecer a la Nación".