Viernes soleado y muy húmedo en la ciudad de Santa Fe luego de la lluvia

12 de diciembre 2025 · 07:40hs
El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado, algunas nubes y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 18.6º y se espera que la máxima alcance los 33º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y se observa que persiste el aporte de una masa cálida y húmeda desde el nor/noreste sobre la región litoral, por lo que las condiciones mantienen un cierto grado de inestabilidad que va a perdurar por lo menos hasta comienzos de la semana próxima. No se descarta mejoramientos temporales. A partir de la tarde de mañana, aumento de la nubosidad, con probabilidad de lluvias dispersas y posibilidad de tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana de la jornada del domingo. Las condiciones comenzarían a mejorar por el ingreso de un sistema frío leve del sur, en las últimas horas del domingo. Con respecto a las temperaturas, no se prevé variaciones, y que se mantengan en los valores acotados en los próximos días, con leve descenso de las máximas recién para la jornada del domingo.

Sábado con cielo algo nublado a soleado y con condiciones relativamente estables, desmejorando hacia las últimas horas de la jornada. Temperaturas con poco cambio: mínima 21° y máxima 35°. Vientos leves del sector nor/noreste.

En tanto el domingo se espera cielo nublado a cubierto con condiciones inestables y probables lluvias dispersas y posibles tormentas aisladas durante la jornada. Temperaturas con poco cambio en las mínimas, 20° y descenso de las máximas, 30°. Vientos leves del sector nor/noreste, rotando a moderados del sector sur.

Por último, lunes nublado a parcialmente nublado con condiciones algo inestables, mejorando. Temperaturas con poco cambio: mínima 18° y máxima 27°. Vientos moderados del sector sur/suroeste.

• LEER MÁS: Hasta enero habrá temperaturas por encima del promedio y menos lluvias en Santa Fe y la región

ciudad Santa Fe viernes
