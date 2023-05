Habrá una nueva concentración, frente a Casa de Gobierno, para reclamar la aparición con vida de Mónica Aquino de la que no se tiene rastro desde el 5 de mayo

"Seguimos en la búsqueda desesperada por Mónica. ¡No vamos a tolerar más esta injusticia! Nos invade una ira y dolor inmenso al no tener ni una pista de su paradero, sabiendo que su desaparición era prevenible ¡Una vez más, el Estado ha fallado! ¿Pero acaso alguien se sorprende? ¡Estamos acostumbradas a su inacción y negligencia! El marido de Mónica acumulaba denuncias por violencia, y ella soportaba no solo maltrato físico y psicológico, sino también la explotación sexual forzada. ¡Y ahora no está con nosotras!", manifestaron desde la Casa de las Mujeres Libres por medio de un posteo de Instagram.