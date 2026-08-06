Santa Fe da un paso histórico: habrá un sistema de atención veterinaria especial para animales rescatados

El Concejo Municipal aprobó una ordenanza que implementa un registro de rescatistas y organizaciones proteccionistas, con acceso a un calendario exclusivo de turnos en el IMUSA para agilizar la atención de perros y gatos en tránsito.

Santa Fe: se aprobó una ordenanza para crear un registro de rescatistas y un calendario para atención veterinaria en el IMUSA.

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó este jueves una ordenanza que crea el Calendario Municipal para la Atención de Animales Rescatados en el ámbito del Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA), una herramienta destinada a facilitar el acceso a la atención veterinaria de perros y gatos rescatados por personas y organizaciones proteccionistas.

La iniciativa, impulsada por la concejala Carolina Capovilla, busca fortalecer el trabajo que realizan quienes rescatan, contienen y cuidan animales en situación de abandono hasta lograr su recuperación o adopción.

"Con esta herramienta buscamos acompañar a quienes, muchas veces con recursos propios y de manera desinteresada, rescatan, contienen y cuidan animales hasta que encuentran una familia. Su tarea merece ser reconocida y respaldada con políticas públicas que faciliten el acceso a la atención veterinaria", sostuvo la edil tras la aprobación del proyecto.

Un registro para agilizar la atención

La nueva normativa crea un Registro Municipal de Personas y Organizaciones vinculadas al bienestar animal, de inscripción voluntaria y carácter declarativo.

Quienes formen parte del registro recibirán una Clave Única de Identificación que les permitirá acceder a un sistema específico de turnos en el IMUSA para la atención de los animales que tengan bajo guarda, custodia o tránsito.

El objetivo es reducir los tiempos de espera y brindar una respuesta más rápida a quienes desarrollan tareas de rescate de manera permanente, favoreciendo la atención sanitaria de los animales antes de su reinserción en una familia.

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Quiénes podrán acceder

El registro estará abierto tanto a organizaciones proteccionistas con personería jurídica como a rescatistas independientes que acrediten una trayectoria sostenida en el rescate y cuidado de animales en situación de vulnerabilidad.

Además, la ordenanza establece que el Municipio deberá habilitar un canal exclusivo de comunicación con las personas registradas para coordinar y agilizar la asignación de turnos veterinarios, optimizando el funcionamiento del sistema y fortaleciendo el vínculo con quienes trabajan diariamente en la protección animal.