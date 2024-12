Cautela en el campo de Santa Fe ante la posible quita de retenciones anunciada por Milei: "Demasiadas condiciones"

El dirigente recordó que la promesa de Milei sobre la reducción de las retenciones no es nueva, y es una propuesta que forma parte de su campaña.

“La promesa está, la promesa está definida en su propia campaña. Sin lugar a dudas, está convencido el presidente de la injusticia de las retenciones y el daño que le están causando a la producción primaria”, agregó Argenti en declaraciones a la emisora LT10.

El presidente de la Sociedad Rural destacó que las retenciones son una detracción directa del precio de venta de los productos agropecuarios, afectando especialmente a los pequeños productores, quienes ya enfrentan dificultades debido a factores externos como la sequía y la caída de los precios internacionales.

Sin embargo, el dirigente también expresó dudas sobre la viabilidad de la promesa, ya que, según él, esta reducción de retenciones forma parte de un paquete de medidas que incluye otros cambios que aún no están claros.

Javier Milei prometió bajar las retenciones al campo en 2025 y avisó que "la motosierra continúa"

“Lo que yo veo con relación al anuncio es que es un anuncio que va dentro de un paquete de medidas, donde también están: que se elimine el déficit fiscal, que se consiga capitales, que los ingresos que empiecen a aparecer y que la recuperación se sostenga en los mercados, pero también está toda la parte de la posible eliminación de la coparticipación federal y que le va a tirar a las provincias la obligación, la necesidad de buscar la forma de autofinanciarse”, comentó Argenti, quien ve difícil que todas estas medidas se implementen de manera efectiva.

El presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe explicó que, aunque como productor agropecuario su enfoque está en la eliminación de las retenciones, no puede dejar de considerar el impacto de otros impuestos y medidas fiscales que también están involucrados en el plan del gobierno. “No termino de entender cómo se puede dar todo ese conjunto de medidas porque también están los ingresos brutos, también está el impuesto al cheque”, explicó Argenti, agregando que el sector agropecuario no puede preocuparse solo por las retenciones, sino también por el impacto de otros impuestos que afectan a toda la economía.

“Quizás yo como productor agropecuario no me tendría que preocupar de eso y me tendría que preocupar y decir simplemente «bueno, eliminen de una vez por todas las retenciones», expresó el dirigente, pero enfatizó que al analizar el panorama en su conjunto, la situación no es tan sencilla.

En cuanto a la posibilidad de una reducción gradual de las retenciones, Argenti se mostró esperanzado, pero con cautela. “Ojalá comience a haber una reducción, al menos una reducción gradual de las retenciones. Ya tuvimos una en la época de Mauricio Macri que fracasó. Y ojalá ésta no fracase”, expresó, refiriéndose al intento anterior de reducir las retenciones durante la gestión de Macri.

Quita de retenciones: una promesa con muchas condiciones

Aunque reconoció la intención de Milei de reducir las retenciones, Argenti destacó que la promesa está llena de condiciones. “Obviamente que no hemos tenido tiempo de discutir, esto es de ayer (por el martes). Pero por los pocos comentarios que hemos hecho entre algunos dirigentes… sí, vemos muchos condicionamientos. O sea, está la intención, pero es una intención que va a venir condicionada a tantos actores que no manejamos nosotros”, detalló Argenti, refiriéndose a las múltiples variables que afectan la implementación de las políticas.

“Esperemos que, al menos, empiece una reducción gradual. Pero de ahí a hablar de una quita, ojalá… ojalá que se dé una quita total en las retenciones, sobre todo en las retenciones agrícolas”, señaló, destacando que las únicas retenciones que se eliminaron fueron las de la leche, debido a la crisis en el sector lácteo, que enfrentaba una situación de quiebre con el cierre de tambos.

“No nos olvidemos que venimos de tres años malos (por la sequía), pero en estas condiciones, en estas circunstancias, queremos que el tiempo siga ayudando”, agregó Argenti, destacando que los productores enfrentan no solo el desafío de las retenciones, sino también los altos costos de insumos, la baja de precios internacionales y la falta de rentabilidad, lo que pone a los productores pequeños y medianos en una situación crítica.

“Porque en este contexto, de incremento de los valores de los insumos, baja de los precios internacionales y que encima de los precios aplican las retenciones... vamos a entrar los productores pequeños y medianos y los arrendatarios, van a entrar en situación de quiebre”, advirtió, haciendo énfasis en la difícil situación económica que atraviesa el sector.

Finalmente, Argenti dejó en claro que, aunque la eliminación total de las retenciones parece un objetivo lejano, la reducción gradual sería un paso positivo, pero advirtió que “están muy condicionadas” por las medidas fiscales y económicas que se implementen en el país.