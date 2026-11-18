La Legislatura provincial sancionó una ley que apunta a desarticular el circuito de compra y venta de dispositivos de origen ilegal. La norma establece controles del IMEI en la vía pública, crea un registro obligatorio para quienes comercialicen o reparen equipos usados y busca mejorar las investigaciones a partir de las denuncias de las víctimas.

Celulares robados en Santa Fe: cómo funcionarán los controles policiales en la vía pública y qué deberán hacer los comercios

El robo de celulares no termina cuando un delincuente se lleva el dispositivo. Detrás de cada hecho puede existir una cadena de comercialización y reventa que permite convertir esos equipos en dinero. Sobre ese circuito apunta la nueva Ley de Celulares de Santa Fe , que fue sancionada recientemente por la Legislatura provincial y cuyos alcances fueron presentados este miércoles por funcionarios del Gobierno y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La norma introduce controles en la vía pública, obliga a registrar a quienes trabajan con la compra, venta y reparación de dispositivos usados y establece mecanismos para detectar teléfonos denunciados por robo, hurto o extravío. Uno de los elementos centrales será el IMEI, el código de 15 dígitos que identifica a cada celular y que permitirá verificar si un equipo tiene alguna denuncia asociada.

Santa Fe pone en marcha la ley para combatir la venta de celulares robados

La presentación se realizó en el Salón de Usos Múltiples de la ex Alcaidía de Mujeres, en la Sede de Gobierno de Rosario. Participaron el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; los secretarios de Gestión Institucional, Federico Angelini, y de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza; el subsecretario de Tecnología y Equipamiento, Armando Faraoni; el fiscal Regional de Rosario, Matías Merlo; y la secretaria de Gestión Estratégica y Víctimas de la Fiscalía General del MPA, Marina Pieretti.

"Buscamos abordar de manera integral un delito que afecta a toda la comunidad", sostuvo Cococcioni, quien ubicó al delito predatorio entre los objetivos centrales de esta etapa de Gobierno. Según explicó, el robo de teléfonos es una manifestación de un mercado ilícito que incluye un circuito de comercialización y reventa.

Cómo serán los controles de celulares en la calle

Uno de los puntos de la nueva legislación establece que las personas que circulen por Santa Fe deberán exhibir el IMEI de sus dispositivos cuando lo requiera la autoridad competente.

Cococcioni aclaró que el requerimiento policial no estará condicionado a la existencia de una sospecha previa. El objetivo, explicó, es utilizar las facultades de control para desalentar el mercado ilegal y detectar equipos que hayan sido denunciados.

Para llevar adelante esos procedimientos, el Gobierno provincial desarrolla aplicaciones que podrán utilizar los efectivos policiales mediante dispositivos tecnológicos que serán provistos por la Provincia.

Faraoni explicó que el sistema permitirá escanear el IMEI y contrastarlo con la base de datos del MPA. De esa manera, los agentes podrán comprobar si el teléfono registra una denuncia y generar información sobre los controles realizados.

"Con esto logramos tener velocidad en el control de calle y generar trazabilidad y estadísticas", señaló el funcionario.

Por qué es importante denunciar el robo y aportar el IMEI

La identificación de los teléfonos es también una herramienta para mejorar las investigaciones judiciales. La ley contempla la recuperación de los dispositivos y su restitución a los legítimos titulares, además de la coordinación entre los registros y sistemas de información nacionales, provinciales y municipales.

El fiscal Regional de Rosario, Matías Merlo, explicó que la iniciativa apunta a conseguir una persecución penal más eficaz, ya que detrás de los robos puede haber organizaciones y circuitos dedicados a comercializar los equipos. También advirtió que los teléfonos sustraídos pueden ser utilizados por organizaciones criminales para comunicarse y dificultar el rastreo del origen de las llamadas.

En ese contexto, la secretaria de Gestión Estratégica y Víctimas del MPA, Marina Pieretti, insistió en la importancia de denunciar el robo del celular y aportar el número IMEI para facilitar su identificación.

Celulares robados en Santa Fe: cómo funcionarán los controles policiales en la vía pública y qué deberán hacer los comercios

Como antecedente, mencionó una prueba piloto realizada en Rosario sobre 680 denuncias. El relevamiento detectó que solamente una de cada cuatro incluía el identificador del dispositivo.

A partir de esos casos se iniciaron 160 investigaciones y se recuperaron 14 celulares. Seis de esos equipos fueron localizados luego de que la Fiscalía enviara un mensaje y las personas que los habían comprado se presentaran para declarar dónde los habían adquirido.

El dato expone una de las dificultades que busca resolver la nueva legislación: contar con información precisa sobre los teléfonos sustraídos para poder seguir su recorrido y avanzar sobre quienes participan de su comercialización.

Qué comercios deberán inscribirse en el nuevo registro

La ley también crea el Registro Provincial de Comercialización de Celulares y Dispositivos Afines, al que deberán incorporarse las personas y empresas que compren, vendan, permuten, acopien, reparen, reacondicionen o comercialicen celulares y otros dispositivos usados.

El objetivo es identificar a los operadores de ese mercado y establecer mecanismos de trazabilidad sobre los equipos que ingresan y salen de los establecimientos.

La norma fija además una obligación para los comerciantes: si reciben un dispositivo que tiene una denuncia vigente por robo, hurto o extravío, que carece de IMEI o de un identificador equivalente, o cuyos datos fueron bloqueados, alterados o eliminados, deberán comunicar la situación al Ministerio de Justicia y Seguridad y realizar de inmediato la denuncia ante el MPA.

"Vamos a inspeccionar los comercios que se dedican a la compra-venta de celulares, pedirles que exhiban el IMEI de los equipos a la venta y que identifiquen a la persona que los entregó. Así podremos verificar si tienen una denuncia por robo y controlar toda la cadena de comercialización", explicó Figueroa Escauriza.

Cómo consultar el IMEI de un celular

El IMEI es un código único de 15 dígitos que identifica a cada teléfono celular dentro de las redes móviles. Para conocerlo, *hay que marcar #06# en el teclado del dispositivo.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que, ante un robo, hurto o extravío, las víctimas deben realizar la denuncia correspondiente. Angelini indicó que pueden hacerlo a través del 911 o en cualquiera de los Centros de Denuncias.

La información del IMEI resulta clave para que el dispositivo pueda ser identificado en los controles policiales y para que la Fiscalía cuente con datos que permitan avanzar en las investigaciones y procurar su recuperación.