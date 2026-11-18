El gobernador participó de una reunión de la CAME en Buenos Aires, donde defendió el aporte del campo, la industria y el comercio al sostenimiento de la economía. También planteó que los recursos provenientes de la minería y la energía deben destinarse a mejorar rutas, la matriz energética, puertos y aeropuertos, y bajar impuestos.

Pullaro volvió a reclamar un debate federal para que las divisas que genera el país se inviertan en infraestructura y desarrollo

Pullaro volvió a reclamar un debate federal para que las divisas que genera el país se inviertan en infraestructura y desarrollo

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este miércoles de la reunión del Consejo General de la Conferencia Argentina de la Mediana Empresa (CAME), realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde convocó a debatir el rumbo económico del país y el destino de las divisas que generen sectores como la minería y la energía.

El encuentro reunió a 130 representantes de las 24 provincias y a los presidentes de las cámaras empresariales de todo el país . También estuvo presente el titular de la CAME, Ricardo Diab.

Durante su intervención, Pullaro defendió el aporte del sector productivo y aseguró que Santa Fe seguirá respaldando al campo, la industria y el comercio. "Nuestra identidad colectiva está asociada al sistema productivo y siempre, desde la provincia de Santa Fe, vamos a defender al campo, a la industria y al comercio, porque han hecho un aporte inmenso al sostenimiento de la economía", afirmó. En ese sentido, recordó que por los puertos santafesinos salen el 70 % de las exportaciones argentinas.

La inflación en Santa Fe fue del 2,2% en octubre y acumuló un 26,3% en 2026

El mandatario también se refirió a la inversión pública realizada por su gestión y sostuvo que, durante el período más complejo de la economía, la Provincia ejecutó más obra pública que en los últimos 20 años.

Pullaro volvió a reclamar un debate federal para que las divisas que genera el país se inviertan en infraestructura y desarrollo

"Tuvimos una inversión pública mucho mayor al resto de las gestiones y al resto de los años, porque entendemos que en momentos de recesión económica hay que aplicar políticas contracíclicas para sostener la economía de muchas localidades. En momentos complejos, el Estado tiene que invertir más, tiene que ser un actor activo para sostener la economía y el empleo. Es lo que hicimos en la Provincia de Santa Fe", señaló.

Gasoductos, rutas y reducción de costos productivos

Al enumerar las obras que lleva adelante el Gobierno provincial para potenciar el sistema productivo, Pullaro hizo hincapié en la infraestructura vial y energética. En particular, mencionó la construcción de casi 600 kilómetros de gasoductos, con una inversión provincial de 400 millones de dólares.

"Si bajamos el costo energético, vamos a poder bajar el costo productivo, y generar crecimiento y fundamentalmente empleo, que es lo que necesita la República Argentina", sostuvo.

En otro tramo de su exposición, el gobernador presentó cifras sobre la evolución de la seguridad en Santa Fe y afirmó que la violencia bajó un 68 % en la provincia, mientras que los hechos vinculados a organizaciones criminales disminuyeron un 78 %. También aseguró que el delito predatorio, como robos y hurtos, cayó un 80 %.

Pullaro pidió discutir el destino de las divisas de la minería y la energía

Al retomar el planteo sobre el rumbo económico nacional, Pullaro convocó a los representantes empresariales a "discutir el rumbo de nuestro país" y sostuvo que Santa Fe realiza un aporte al Estado federal mayor al que recibe.

"Argentina empieza a debatir dos motores, más allá del campo, la industria y el comercio, la minería y la energía. Pero tenemos que dar un debate, un debate federal: qué hacer con esas divisas. Estamos convencidos que esas divisas tienen que ir a generar desarrollo para generar igualdad", expresó.

En esa línea, planteó que los recursos que ingresen por esas actividades deben traducirse en inversiones en infraestructura, reducción de impuestos y mayor capacidad exportadora.

"Esas divisas tienen que ir a mejores rutas, la matriz energética, los puertos y aeropuertos, a bajar impuestos y a poder exportar más, para producir más y que los recursos queden acá. Si logramos eso, Argentina va a tener un futuro de prosperidad", afirmó.

Por último, consideró que el país necesita "un Estado más eficiente, proactivo, que hace lo que tiene que hacer", pero remarcó también la importancia del respaldo y el acompañamiento del sector privado.

Puccini destacó el rol de las pymes y el trabajo conjunto

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, valoró la convocatoria de la CAME y destacó el papel de las pequeñas y medianas empresas como generadoras de empleo en Argentina y en la provincia.

El funcionario planteó la necesidad de trabajar entre el sector público y el privado con una mirada de mediano y largo plazo para sostener las unidades productivas, los comercios y las empresas.

En ese sentido, señaló que las pymes no solo generan puestos de trabajo, sino también "arraigo, trabajo, formación, capacitación".

Puccini también repasó las medidas implementadas desde el inicio de la gestión de Pullaro para fortalecer el sistema productivo santafesino. Entre ellas mencionó las rondas de negocios, las líneas de financiamiento con bancos, los créditos, los acuerdos con el Mercado Argentino de Valores para facilitar el financiamiento bursátil con bonificación de tasas, la aplicación de ciencia y tecnología a proyectos productivos, el Santa Fe Business Forum y los alivios fiscales para el sector.