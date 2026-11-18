Un hombre de 50 años recibió un disparo durante el robo de su Honda Tornado. Una tomografía detectó un hemoneumotórax y los médicos debieron colocarle un drenaje pleural. Permanece estable.

Baleado en robo. Un hombre de 50 años fue herido de bala en un asalto en Guadalupe Oeste.

El hombre de 50 años que fue baleado durante un violento asalto en barrio Guadalupe Oeste de la ciudad de Santa Fe permanece internado en el hospital José María Cullen. Tras los estudios médicos realizados, los profesionales detectaron una complicación en la región torácica que requirió la colocación de un drenaje pleural.

El ataque ocurrió este miércoles antes de las 8.30, en calle Vieytes al 1900, cuando dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos interceptaron a la víctima y le robaron su Honda Tornado blanca. Durante el asalto, uno de los ladrones le disparó y lo hirió en la espalda.

Luego de la agresión, el hombre fue asistido por personal policial hasta la llegada de una ambulancia del SIES 107, que lo trasladó al hospital Cullen. Allí, los médicos constataron que presentaba una herida de arma de fuego en la región posterior del tórax.

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Cómo sigue su estado de salud

Según el parte médico, una tomografía permitió identificar un hemoneumotórax, una acumulación de sangre y aire en el espacio entre los pulmones y la pared torácica. Debido a esta complicación, los profesionales debieron colocarle un drenaje pleural.

Actualmente, el paciente permanece estable en la Guardia del hospital Cullen y está previsto su traslado a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), donde continuará bajo observación para controlar su evolución.

Investigación para identificar a los delincuentes

En paralelo, efectivos policiales y de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajan para esclarecer el asalto e identificar a los responsables.

Luego del ataque, los agentes relevaron testimonios de vecinos y buscaron cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran haber registrado tanto el momento del robo como los movimientos de los delincuentes antes y después del hecho.

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Por disposición del fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Lascurain, también se ordenó el relevamiento y secuestro de imágenes de interés para la causa, además de la intervención de especialistas del área Científica de la PDI para realizar los peritajes correspondientes.

La investigación fue caratulada provisoriamente como robo calificado y lesiones por impacto de arma de fuego. Los investigadores continúan con las tareas para identificar y detener a los dos asaltantes.