El entrenador tiene negociaciones muy avanzadas para asumir en el Decano tras la salida de Falcioni. El Taladro ya analiza tres candidatos para ocupar su lugar.

El mercado de entrenadores del fútbol argentino podría registrar un movimiento inesperado en las próximas horas. Pedro Troglio está muy cerca de convertirse en el nuevo director técnico de Atlético Tucumán, que busca reemplazar a Julio César Falcioni. La posible salida del entrenador de Banfield obligaría al club del sur bonaerense a iniciar una nueva búsqueda para cubrir el cargo.

La dirigencia del Decano comenzó a buscar rápidamente un nuevo conductor después de acordar la desvinculación de Julio César Falcioni, quien dejó su cargo tras la eliminación del equipo en el Torneo Clausura.

En ese escenario, Pedro Troglio se convirtió en el principal apuntado y las conversaciones entre ambas partes avanzaron considerablemente. El entrenador de 61 años habría alcanzado un entendimiento en los aspectos centrales de la negociación y solamente restarían algunos detalles para concretar su llegada.

Si no aparecen inconvenientes, el acuerdo podría oficializarse en las próximas horas, lo que marcaría el comienzo de una nueva etapa para el conjunto tucumano.

Mientras tanto, Troglio tiene previsto mantener una reunión con los dirigentes de Banfield para abordar su situación contractual. Sin embargo, las posibilidades de que continúe al frente del Taladro parecen reducidas.

El entrenador había asumido en abril de 2025 y acumuló 55 partidos dirigidos, con 19 victorias, 12 empates y 24 derrotas.

Su última presentación fue en la semifinal de la Copa Argentina, donde Banfield cayó 3-0 frente a Boca y quedó eliminado de la competencia.

Falcioni y otros dos candidatos aparecen en el radar de Banfield

Ante la inminente partida de Troglio, la dirigencia del Taladro comenzó a evaluar diferentes alternativas para encontrar rápidamente un reemplazante.

Uno de los nombres que aparece con fuerza es Julio César Falcioni, precisamente el entrenador que acaba de desvincularse de Atlético Tucumán.

El Emperador mantiene una relación histórica con Banfield, institución en la que consiguió el Torneo Apertura 2009 y atravesó diferentes etapas como director técnico. Su última experiencia en el club fue durante 2024, luego de haberlo conducido también entre 2003 y 2005, 2008 y 2011, y 2016 y 2020.

Otra alternativa es Nicolás Domingo, exmediocampista del Taladro que viene de dirigir a Temperley en la Primera Nacional. Su equipo protagonizó una campaña destacada, aunque quedó eliminado en la primera instancia del Reducido por el segundo ascenso.

El tercer candidato es Carlos Matheu, exdefensor de Banfield e Independiente que actualmente trabaja en la Reserva del Rojo junto a Eduardo Tuzzio. Ambos incluso estuvieron al frente del primer equipo de Avellaneda de manera interina antes de la llegada de Jadson Viera.

De esta manera, el posible desembarco de Troglio en Tucumán podría generar un efecto dominó entre dos clubes de Primera División.

Atlético Tucumán está cerca de resolver quién será su próximo entrenador, mientras Banfield se prepara para una nueva etapa y no descarta el regreso de uno de los técnicos más importantes de su historia.