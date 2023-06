Certificados de pagos vencidos y reprogramaciones: el preocupante presente de la obra pública en Santa Fe

Una familia necesitó 217.916 pesos para no ser pobre en mayo

Los principales reclamos de las constructoras radican en la falta de pago de varios certificados de obra, con la siempre latente posibilidad de ralentización de las mismas o directamente la paralización.

"Los certificados vencidos no pagos y la futura reprogramación de las obras fueron los temas que se trataron en la reunión", fue lo que deslizaron desde la Cámara que representa a las empresas constructoras de Santa Fe.

El crecimiento de costos, el constante cambio y disponibilidad de los insumos precisados en las obras, complicaciones de logística y abastecimiento, imposibilidad de tomar créditos ante tasas exorbitantes y ajustes de precios irrisorios, provocan un escenario de preocupación. La inquietud pasa por una eventual paralización del sector por imposibilidad de acción, con sus evidentes efectos sobre el empleo y la actividad regional.

En este sentido, desde la Cámara de la Construcción de Santa Fe ya se había elevado un pedido formal ante el Ministerio provincial de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat a principios de mayo, habiendo planteado los problemas que afectan a las empresas asociadas que ejecutan obra pública en la provincia.

La principal preocupación en el sector pasa por los pagos diferidos en los cheques que recibern las constructoras, las cuales argumentan que "al tratarse de cheques a 60 o 120 días la inflación hace que el monto haya aumentado un 25% en este trayecto y queda desactualizado el total". Y agregaron: "Tenemos hasta tres meses de certificados de obra impagos".

La ley de obra pública establece que los pagos de los certificados se realizan a los 60 días de presentados, pero la Provincia estaba pagando a 90 dias, y hasta había trabajos realizados en enero que no habían sido abonados. El atraso es generalizado en toda la obra pública provincial.

Otra de las principales observaciones realizadas a la hora de plantear las inquietudes de las constructoras, fue el hecho de las nuevas licitaciones de obra en la provincia por montos elevados. Desde el ejecutivo provincial adujeron que "las nuevas licitaciones de obra son financiadas vía bonos que Nación emitió en favor de provincia por el pago de la deuda histórica de fondos de coparticipación".

A principios de este mes, la ministra de Infraestructura provincial, Silvina Frana, recalcó que actualmente el gobierno provincial se está reuniendo con las cámaras y las empresas y aseguró: "La obra pública no se va a parar en la provincia de Santa Fe, no se tiene que parar. Cuando llegamos a la gestión teníamos seis meses impagos de certificados de obra, nos sentamos con las compañías y no eran deudas nuestras, pero eran de la provincia y las pagamos".