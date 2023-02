Chuchi Molina: "Quiero ser intendenta de la ciudad de Santa Fe"

“No son tiempos para improvisados, la estamos pasando mal. Cuando ganamos las últimas elecciones, los vecinos nos dieron la responsabilidad de presentar una propuesta”, destacó la concejala de Juntos por el Cambio Adriana Molina. “Quiero ser intendenta porque quiero que la gente no espere 40 minutos el colectivo; porque quiero un Municipio presente, que ordene el tránsito, que controle a los que se abusan y que apoye a los que invierten; que prevenga las usurpaciones; que aproveche las nuevas tecnologías y el talento de nuestra gente; que los jóvenes vuelvan a sentir que tienen oportunidades; quiero una ciudad más limpia y donde la obra pública le mejore la vida a la gente”, remarcó.

La concejala de Juntos por el Cambio, Chuchi Molina, confirmó su decisión de postularse este año para la intendencia de Santa Fe. “Quiero ser intendenta porque quiero que la gente no espere 40 minutos el colectivo, viajando en pésimas condiciones; porque quiero un Municipio presente, que ordene el tránsito, que controle a los que se abusan y que apoye a los que invierten. Quiero un Municipio que prevenga las usurpaciones; que aproveche las nuevas tecnologías y el talento de nuestra gente; que los jóvenes vuelvan a sentir que tienen oportunidades; quiero una ciudad más limpia y donde la obra pública le mejore la vida a las y los santafesinos”, remarcó.

La edila destacó que “no son tiempos para improvisados, la estamos pasando mal. Cuando ganamos las últimas elecciones, los vecinos nos dieron la responsabilidad de presentar una propuesta. Desde Juntos por el Cambio, tanto en la ciudad como en la provincia y el país tenemos grandes desafíos. Por eso todos los días trabajamos en equipo, con propuestas, aprovechando la experiencia adquirida con José Corral y pensando en los desafíos futuros”. Y enfatizó que “no somos un proyecto personal. Para gestionar, para dar respuestas, no se puede estar solo. Hay que tener equipo y experiencia”.

Seguridad, movilidad y obras, ejes clave

“Vamos a ser la voz de los vecinos para reclamar seguridad, y vamos aprovechar las tecnologías para hacer nuestra parte en la prevención del delito, como lo hacen otros gobiernos, como la ciudad de Buenos Aires o la ciudad de Mendoza”, señaló Chuchi Molina al referirse a una de sus principales preocupaciones: “Lo decimos siempre. El Municipio puede y debe hacer mucho en el tema”.

Consultada sobre otro de los temas que la ocupan, mencionó que “el sistema de colectivos atraviesa su peor momento, con cada vez menos unidades y más viejas”. Apuntó que “hoy hay una ordenanza que regula frecuencias, que obliga a actualizar las unidades, pero nada de eso se cumple. Hay que cumplir con la ley y hacerla respetar”; enfatizó. El tema de la movilidad no se agota ahí: “No hay taxis y remises en la ciudad, porque la actual gestión no tuvo políticas para ampliar la flota, no renovó licencias”, resumió, y agregó entre otros puntos críticos que “perdimos 3 años sin bicis públicas; perdimos 3 años en ordenar el estacionamiento. Hoy el SEOM está vencido y es obsoleto, porque hay nuevas aplicaciones que se pueden usar. El tránsito es un caos”, completó.

Con respecto a la obra pública, evaluó que “vemos poca intención de transformar la ciudad. No sabemos si por inexperiencia, por falta de equipo o falta de voluntad, pero no se invierte en obra pública”. Y aportó un dato revelador: “En los 3 años de esta gestión, el Concejo le habilitó 6 mil millones de pesos para obra pública. A noviembre de 2022, y está en la cuenta de inversión, el Municipio sólo invirtió 2 mil millones. Esos 4 mil millones que no se ejecutaron son obras y puestos de trabajo que se perdieron. Esa plata, que hoy está puesta en plazos fijos y que sólo genera desigualdad”.

Finalmente, la concejala de JxC consideró fundamental que se produzca un cambio tanto en la ciudad como en la provincia. “Desde nuestro espacio estamos aportando para construir una alternativa a este gobierno provincial que ha fracasado. Nosotros tenemos un acuerdo de equipos de trabajo con Maxi Pullaro, que es nuestro candidato a gobernador. Es un acuerdo que hicimos de frente a la gente, de manera transparente, por eso hemos tenido presentaciones públicas, y estamos trabajando en proyectos conjuntos para la ciudad y la provincia”, finalizó.