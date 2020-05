Ciclovía en Urquiza: "Pintura no es infraestructura", denuncia Santa Fe en Bici

Esta semana el municipio comenzó a demarcar sobre calle Urquiza una ciclovía que irá en la avenida desde General López a Boulevard. Si bien es un reclamo de parte de diferentes agrupaciones de ciclistas que se implementen nuevas ciclovías temporarias en calles de la ciudad durante el tiempo que dure el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional con el fin de contener la curva de contagios del coronavirus, denuncian que no hay información desde la Municipalidad sobre cómo se implementará y desde la mesa de ciclismo urbano demandan tener participación en la toma de decisiones sobre movilidad.

cuneta ciclovía hojas.jpg Hasta el momento se pintaron tres cuadras de ciclovía. Las personas en bicicleta deberán sortear los obstáculos de irregularidad en el asfalto, hojas secas, baches y charcos. UNO Santa Fe / Autor: José Busiemi

"Las organizaciones ciclistas presentamos una nota al municipio, con el pedido de aplicación de estas medidas el 8 de abril. Los mecanismos de diálogo con las organizaciones se han suspendido por completo, y de pronto nos llega la novedad de que se comienza a pintar una ciclovía en calle Urquiza, por la inquietud de una vecina que nos comparte fotos en redes sociales. En las fotos que recibimos no logramos distinguir si lo que se está haciendo es la demarcación de una cuneta, o efectivamente una ciclovía, que para una circulación segura en un sentido debería contar con al menos un metro y medio de espacio libre de obstáculos", señala Yamila Riego de Santa Fe en Bici a UNO Santa Fe.

Y agrega: "Esto da cuenta de que todas las instancias anteriores a poner una pincelada en la calle, se han salteado. Para realizar una transformación física del espacio urbano, es imprescindible revisar cuál será el impacto social y simbólico que tendrá, ¿cuál será la reacción de los vecinos al levantarse y ver que su vereda se transformó sin previo aviso? ¿Cómo sabemos cuáles son las necesidades particulares de un barrio si permanentemente los gobiernos hacen y deshacen obras sin ningún mecanismo de participación ciudadana? Es evidente que necesitamos transformar nuestras calles, pero ninguna transformación tendrá la recepción que esperamos si no es comunicada debidamente, y acompañada de campañas de concientización que involucren a todos los sectores de la sociedad".

FOTOS WEB.jpg Desde el municipio adelantaron que el anuncio de la ciclovía en Urquiza se hará la semana que viene. En esa vía se ven montones de hojas secas y agua acumulada. UNO Santa Fe / Autor: José Busiemi

"Las ciclovías provisorias, la ampliación de veredas y la implementación de calles peatonales abiertas, son medidas que se están implementando en muchas ciudades del mundo para atender una situación particular de la pandemia que estamos atravesando. Es que el espacio urbano tal cual lo conocemos, no permite que guardemos la distancia prudente entre personas como contención de contagios. El ancho actual de las veredas en general permite el paso de una sola persona. Además, se sugiere que mientras puedas evites moverte en transporte público, para evitar aglomeraciones de personas, lo que implica, para muchas personas, no poder usar el único medio de movilidad que disponen. Esto nos presenta no solo una necesidad, sino también una oportunidad para revisar, y en consecuencia modificar, la repartición del espacio de circulación en las calles", indicó sobre el tránsito local.

Asimismo, Riego informó: "Sabemos que aproximadamente solo cerca de un 25 por ciento de los viajes en la ciudad se hacen en auto. Y solo menos de la mitad de los hogares de la ciudad disponen de un auto para moverse. Además, en su mayoría esos autos estan conducidos en un 80 por ciento por varones. Con esto nos preguntamos: ¿para quienes se piensan las políticas de planificación de la movilidad en la ciudad? ¿Son equitativos los espacios asignados para elegir en que movernos? ¿Cómo se sostiene una ciudad que lleva casi 20 días con transporte público colectivo suspendido, sin planificar la movilidad de las personas?".

"A estas alturas, todas las obras o cambios físicos que se produzcan en la ciudad, por menores que sean, que sean realizadas sin consulta de la ciudadanía o mecanismos de participación ciudadana que abarque la diversidad de necesidades, no deberían ni siquiera pensarse", concluyó.