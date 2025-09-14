Cinematográfica persecución policial terrestre y aérea terminó con tres ladrones detenidos

Este sábado, después de las 16, se activó la alarma y los sensores sonoros de seguridad de una vivienda ubicada en la localidad de Chañar Ladeado , en el departamento Caseros, en el suroeste santafesino. Un vecino que se asomó entre los arbustos observó en el interior del inmueble a personas desconocidas para la familia y, de inmediato, denunció el suceso a uno de los operadores de la central de emergencias 911.

Minutos más tarde llegaron oficiales de la Comisaría 5ª y se sumaron sus pares de Cuatro Esquinas de la Guardia Rural Los Pumas , quienes intensificaron el patrullaje hasta detectar en tránsito una camioneta ocupada por los ladrones.

Persecución kilométrica

A partir de ese momento comenzó una persecución policial cinematográfica, que se extendió por más de 80 kilómetros. Varios patrulleros de las unidades regionales IV (Caseros) y X (Iriondo), junto con la Guardia Rural Los Pumas, se sumaron al operativo. Incluso un oficial superior, con el apoyo de un productor agropecuario, utilizó su avioneta para seguir desde el aire a los delincuentes.

Los fugitivos ingresaron a toda velocidad a una zona rural de Villa Eloisa, donde las fuerzas policiales que iban arribando fueron cerrando el perímetro hasta rodear el predio. Finalmente, los tres delincuentes, de 31, 28 y 27 años, fueron neutralizados y apresados.

En poder de los detenidos se secuestraron un millón y medio de pesos, 150 dólares, dos escopetas y una carabina. Además, en el lugar se descubrió un galpón acondicionado para cultivo indoor, con plantines de marihuana.

El origen del caso

Horas antes, durante la tarde, se había disputado un partido de fútbol en Arteaga, departamento Caseros. En ese predio, los ladrones sustrajeron de una camioneta las llaves de una vivienda en Chañar Ladeado. Con ellas, ingresaron al inmueble y robaron dinero en efectivo.

La activación de la alarma sonora precipitó su huida, pero la rápida reacción de un vecino, que denunció la situación a la Policía, permitió desplegar el operativo que derivó en la persecución y posterior detención.

Delitos imputados

El procedimiento policial terrestre y aéreo fue informado a las Jefaturas de la Unidad Regional IV Caseros, de la Unidad Regional X Iriondo y de la Guardia Rural Los Pumas, quienes pusieron en conocimiento al fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación.

El funcionario judicial ordenó que los tres apresados continúen privados de su libertad hasta ser identificados por los delitos de robo y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil. Además, el secuestro de los plantines de marihuana y otros elementos vinculados quedó a disposición de la Justicia Federal en Rosario, por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737.