Colastiné Sur: vecinos reclaman obras urgentes ante la crecida del río y temen quedar aislados

Hugo Pereyra y Sibila Domínguez advirtieron que el avance del agua podría cortar el camino de acceso y complicar el trabajo, la atención médica y la recolección de residuos. Piden escombros, asistencia sanitaria, seguridad y espacios temporales para las familias que deban dejar sus casas.

Vecinos de Colastiné Sur. Reclaman obras urgentes ante la crecida del río Paraná y temen quedar aislados por el avance del agua.

La crecida del río Paraná mantiene en alerta a los vecinos de Colastiné Sur , que comenzaron a prepararse ante una posible inundación y reclaman respuestas para reducir los riesgos. La principal preocupación es que el agua avance sobre el camino de acceso y dificulte la circulación, el trabajo y la atención de emergencias.

Al estar fuera del anillo de defensa, los habitantes saben que el ingreso del río es una posibilidad. Por eso, solicitan que las autoridades intervengan antes de que la situación se agrave.

“Nosotros nos estamos preparando para esta inundación. Sabemos que el agua va a ingresar. No estamos pidiendo nada fuera de lo normal. Simplemente que nos pongan un ojo, que nos ayuden los funcionarios que tienen jurisdicción acá, que tienen la solución para poder mitigar todos los problemas que vamos a tener”, sostuvo Hugo Pereyra, vecino de la zona.

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El camino, la principal preocupación

Para Pereyra, mantener la transitabilidad es la prioridad. El estado de algunos sectores del camino genera dificultades incluso cuando llueve y podría agravarse con el avance del agua.

“Los puntos más importantes que en estos momentos necesitamos es el tema del camino. El camino para nosotros es lo más importante, por el hecho de que la gente tiene que seguir trabajando, tiene que llevar los chicos a la escuela, y se tiene que poder transitar con vehículos, motos y bicicletas”, explicó en diálogo con Telefe Santa Fe.

El vecino pidió que se aporten camiones con escombros para mejorar los sectores más comprometidos. Según indicó, hay lugares donde la circulación se vuelve prácticamente imposible después de las lluvias, lo que también dificulta el ingreso de los servicios de emergencia.

Sibila Domínguez, otra vecina de Colastiné Sur, advirtió que las condiciones actuales podrían complicar la circulación antes que en otras crecidas.

“Hoy estamos viendo que el camino está mucho más bajo, está como acordonado, que antes no tenía cordón. Probablemente la transitabilidad será mucho menor. Que a los 5 días tengamos agua en el camino, no me extrañaría”, señaló.

Residuos, salud y seguridad ante una emergencia

Los vecinos también reclaman medidas para garantizar servicios básicos si el agua impide el ingreso de los camiones recolectores.

“Desde el momento en que el agua ingrese al camino, los camiones no van a poder ingresar más y la basura la vamos a tener que tirar en algún lugar. Para esto necesitamos un contenedor, ya sea de plástico, de lo que sea”, explicó Pereyra.

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Domínguez coincidió en la necesidad de disponer de un punto de recolección en una zona elevada para evitar que los residuos queden dispersos o sean arrastrados por el agua.

En materia sanitaria, Pereyra pidió contar con un espacio para primeros auxilios que permita atender situaciones cotidianas sin necesidad de trasladarse inmediatamente hasta un hospital. Domínguez recordó que durante la inundación de 2023 el puesto de salud brindó asistencia a los habitantes y solicitó que se contemple nuevamente ese servicio.

La seguridad es otro de los puntos del reclamo. La vecina pidió presencia policial cerca de un sector elevado para responder ante emergencias y colaborar con el cuidado de las propiedades.

Piden evitar cortes totales de energía y habilitar módulos temporales

Pereyra solicitó que se coordine con la empresa de energía eléctrica para evitar interrupciones generalizadas ante las primeras complicaciones en el camino.

“Hay que llegar a algún acuerdo con la empresa de energía, porque ha sucedido que apenas el camino está húmedo ya comienzan con los cortes”, advirtió.

El vecino propuso evaluar cortes diferenciados para que las familias que permanezcan en viviendas elevadas no queden completamente a oscuras, especialmente si otras personas deben abandonar sus casas.

También reclamó que se habiliten módulos habitacionales temporales para quienes no tengan dónde alojarse durante la inundación.

“Es importante poder quedarse temporalmente en esos módulos y poder continuar con sus actividades normales, ir a trabajar”, sostuvo.

Según explicó, algunos vecinos ya evalúan trasladarse porque sus viviendas están en sectores bajos, mientras que otros planean permanecer en el barrio para cuidar sus propiedades y colaborar con quienes necesiten ayuda.

“Tenemos un listado de los que nos vamos a quedar, sobre todo los que vivimos en altura. Pero se van a ir muchos vecinos”, afirmó.

Qué se espera del río Paraná

La preocupación en Colastiné Sur se da en un contexto de creciente del Paraná y seguimiento de los pronósticos vinculados con el fenómeno de El Niño. La evolución del río y las precipitaciones en la cuenca serán determinantes para establecer el alcance de la crecida.

En el puerto de Santa Fe, los niveles de referencia son de 5,30 metros para la alerta y 5,70 metros para la evacuación. Sin embargo, esas marcas no permiten determinar por sí solas cuándo se cortará el acceso a Colastiné Sur, ya que también influyen las características del camino y los sectores por donde ingresa el agua. La evolución deberá seguirse a través de los reportes hidrológicos oficiales actualizados.