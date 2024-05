Colectivos: aseguraron que durante mayo el boleto no aumentará y apuntaron a junio como el mes del incremento

Colectivos: no habrá aumento de boleto pero sí un aporte extra de la Municipalidad para evitar un nuevo paro

Este jueves, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, volvió a referirse al tema del boleto de colectivos. "Estamos trabajando y hemos evitado medidas de fuerza en la ciudad de Santa Fe como sí se dieron en otras localidades con 40 días de paro de transporte", manifestó.

"Estamos haciendo un esfuerzo mutuo entre la Provincia, el municipio y los empresarios. Además de eso, está la paciencia del usuario de colectivos que no siempre tiene el mejor servicio de transporte", continuó agregando.

¿Cuándo aumenta el boleto de colectivos?

Poletti describió la crisis del transporte que está vivienda la ciudad y el interior del país con la quita de subsidios por parte del Estado Nacional y no evitó hablar de un nuevo aumento del boleto. "Estamos frente a una crisis del transporte y nos estamos ocupando, gestionando con la red de intendentes, pero en la medida que sigan aumentando las cosas, como el precio del combustible o los nuevos acuerdos paritarios, vamos a tener que rever el precio del boleto nuevamente".

"Ya lo dijimos. Este mes de mayo estamos para no aumentar el boleto, pero posiblemente tengamos que ver en el mes de junio que pasará", finalizó.

El precio que se paga y el precio que consideran debiera pagarse

Sobre el nuevo precio del boleto, los empresarios manifestaron días atrás que "lo que sería necesario es un valor entre $1.270 y $1.300, igualmente después los intendentes se sientan a discutir la «tarifa política», que es la que ellos consideran razonable pero que no es la real para el servicio y el usuario. Rosario y Córdoba seguro no van a aumentar el boleto porque aportan mayores fondos al servicio, algo que hace la Municipalidad de Santa Fe desde los últimos meses, pero no alcanza para cubrir los gastos".

Como datos para tener en cuenta sobre la recaudación de los empresarios, los mismos admitieron que al día de hoy "solo un 18% de los pasajeros que utilizan el servicio pagan la tarifa plana de $700".

"Se incrementaron los boletos sociales (descuentos que establece la Sube) y los boletos estudiantiles a cargo de subsidios de la provincia, que son abonados a los 15 días de cerrado el mes por la provincia, quien viene buscando achicar las brechas", reconocieron.