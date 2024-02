Colectivos: Santa Fe afronta el tercer día de paro y advierten por un fin de semana largo sin servicio

Desde mayo de 2022 no ocurría en la ciudad un paro de transporte de 72 horas. A los choferes se les debe el 60% del salario y aún no hay novedades del pago.

Los choferes santafesinos alertaron que aún no han cobrado el 60% del salario adeudado y afirmaron que se mantendrá la medida de fuerza por todo lo que resta del fin de semana largo si el dinero no aparece. Por esto, en caso de que no se abone dicha parte de los sueldos, Santa Fe seguirá sin servicio de colectivos urbanos este viernes, cumpliendo 72 horas de paro que no sucedían en la ciudad desde mayo de 2022.

"Nosotros realizamos una retención de tareas por falta de pago. Si encontramos una propuesta seria lo vamos a analizar para ver cómo podemos retornar al trabajo, no es que nosotros estamos haciendo esto porque no queremos trabajar. Entendemos un montón de cosas, nuestra predisposición por trabajar siempre está porque la empresa necesita gente que le trabaje y nosotros necesitamos a la empresa para trabajar, pero también queremos cobrar", afirmó.

Consultado sobre la preocupación entre los trabajadores sobre su situación ante la falta de fondos que solventen al sector y posibles despidos, Naigelen indicó: "Esa es la respuesta que queremos que nos den, sobre cuánto le interesa o no al Gobierno nacional y provincial. Si no envían más subsidios a nivel nacional la alternativa es incrementar la tarifa, pero tampoco se está autorizando ese aumento. Toda la vida el transporte se manejó con la tarifa".

"Nosotros estamos preocupados, nos interesaría saber qué es lo que quiere Santa Fe para el transporte local; así no se puede trabajar. En otras provincias que recaudan menos lo están solucionando, pero acá no vemos interés. Nosotros el reclamo se lo tenemos que hacer a las empresas porque queremos cobrar, ellos se justifican con asidero que no llegan los fondos", aseguró.

El Gobierno nacional anunció la eliminación del fondo compensador que garantizaba subsidios para el sistema en el interior del país.

El impacto de esta medida se hizo sentir de inmediato exacerbando las tensiones. Gerardo Ingaramo, empresario y miembro de Fatap (Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros) no tardó en pronunciarse al respecto. En una entrevista con Sol Play 91.5, expresó con franqueza: "Hemos estado advirtiendo sobre esto durante más de 20 días, tanto a nivel provincial como municipal. Sabemos que los intendentes participaron en una reunión con funcionarios nacionales donde se les informó sobre la eliminación de los subsidios, por lo que no nos toma por sorpresa".

En cuanto a su función Ingaramo aclaró: "Como prestador privado de un servicio público, es responsabilidad del intendente en el caso del transporte urbano y del gobernador en el caso del transporte interurbano resolver los desafíos actuales. El comunicado oficial refleja una reducción de los subsidios nacionales en el Amba, un aumento en las tarifas y la reducción de aproximadamente 2.000 colectivos en reconocimiento, debido a la disminución de los kilómetros recorridos. Lo único que se mantendrá son los beneficios sociales para los usuarios a través del sistema Sube, pero son los Estados provinciales quienes deben hacerse cargo del servicio según lo establecido en el pacto fiscal. Si no aportan fondos, tendrán que aumentar las tarifas del servicio. Como empresario, me encuentro en una situación crítica: no puedo cubrir los salarios ni pagar el combustible".