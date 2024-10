Comenzó el paro nacional de transporte por 24 horas: cómo afecta a los servicios en Santa Fe

En Santa Fe además, no habrá recolección de residuos por lo que le municipio solicitó no sacar la basura este miércoles ya que los trabajadores de Cliba y Urbafé, que pertenecen al Sindicato de Camioneros, no prestarán servicio en la ciudad. El aeropuerto de Sauce Viejo está operativo pero no habrá servicios de Aerolíneas Argentinas.

Por último, las universidades se sumaron a la medida y realizaran acciones a las 10 en la explanada de la Estación Belgrano.

Para denunciar

El Gobierno nacional utilizó la aplicación MiArgentina para cuestionar el paro y dejar abierta una línea de denuncias para aquellos que se vean obligados a parar en contra de su voluntad..

El vocero presidencial, Manuel Adorni, cuestionó a los gremios que convocarán a medidas de fuerza que se llevarán a cabo mañana y el jueves al sostener que "paran los privilegiados, los que pueden darse el lujo de parar".

"Paran los privilegiados, los que pueden darse el lujo de parar porque los argentinos de bien, de trabajo, que queremos vivir en un país mejor no tenemos esa posibilidad y además no queremos parar", expresó en su habitual conferencia de prensa.

En la misma línea, aseguró que los gremios que paran “son el de aeronavegantes, el de pilotos de Pablo Biró, que es obvio que se resiste a perder sus privilegios, los pasajes gratuitos en clase Ejecutiva para ellos y sus familias”; el de Pablo Moyano ”en defensa de Biró, porque en definitiva son lo mismo, defensores de los privilegios de unos pocos".

También “el gremio de AFIP que pretenden seguir con el privilegio de cargos hereditarios”, los estatales nucleados en ATE “que se resiste a exámenes de idoneidad”, y por último, la Unión Ferroviaria que “defiende servicios que ofrecen una calidad peor que la de hace medios siglo”.

“Con los paros, los privilegiados buscan perjudicar a los que quieren trabajar, a los que votaron por una Argentina distinta, para eliminar los privilegios de ellos, de la casta, para terminar con la inflación y son los que votaron con esperanza para tener un futuro”, definió el funcionario en la previa a las protestas.

Según expuso, la administración libertaria hizo “todo lo que se pudo en términos de diálogo” para evitar la medidas que finalmente se realizarán mañana y el jueves y que afectarán el servicio de trenes, subtes, camiones ni transporte aéreo y marítimo.